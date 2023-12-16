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潮濕的冬天來了 金山抗洪補助最高10萬元

記者劉先進 ／舊金山報導
金山市府提醒，遭受暴雨破壞的住宅和商業業主，可申請洪水管理補助金。（取自金山水利局官網）
金山市府提醒，遭受暴雨破壞的住宅和商業業主，可申請洪水管理補助金。（取自金山水利局官網）

北加下周可能迎來強烈的風雨，舊金山市長布里德（London N. Breed）和市府各部門15日向居民、企業和物業業主發出冬季暴風雨提醒，本周末和下周舊金山灣區將迎來暴雨，市府可提供一定資源協助小企業和居民，遭暴雨破壞的住宅和商業業主，可申請舊金山公用事業委員會洪水管理補助金計畫，物業抗洪補助金最高可達10萬元。

去年舊金山經歷了前所未有的暴風雨，造成嚴重災情。布里德表示，舊金山正準備迎接「又一個潮濕的冬天」，由於氣候變化反覆無常、難以預測天氣模式，市府鼓勵居民、企業採取措施做好準備。她說，市府正投資6.32億元升級水利基礎設施，幫助降低未來洪水氾濫的風險，

金山一些低窪地區暴雨過後很容易發生洪水。整個暴風雨期間，金山公用事業委員會（SFPUC）將繼續主動清理暴雨排水溝，並監測全市各處，尤其是低窪地區。市府表示，工作人員隨時準備清理垃圾，並保持雨水徑流通過系統，暴雨來臨之前和期間，工務局將向舊金山每戶居民或企業免費提供最多10個沙袋，這些沙袋將用於易受洪水侵襲的物業。

市民若要領取沙袋，時間為周一至周六上午8時至下午2時，攜帶自己的地址證明，可至Marin Street與Kansas Street交叉口的工務局運營中心領取。第二區居民16日在Marina Green East停車場可領取沙袋。更多資訊，請上網查詢（網址：https://www.sfpublicworks.org/sandbags）。

市府提醒，如果企業遭遇洪水或其他與風暴相關的損失，可採取以下措施：拍攝受損情況的照片和視頻，記錄企業損失。聯繫保險提供商或房東，並透過 [email protected] 或 415-554-6134 聯繫小型企業辦公室。小企業專家會介紹顧問、金融方案、許可幫助等。

市府表示，為企業、房主和業主提供了各種資源，遭受暴雨破壞的住宅和商業業主，可申請舊金山公用事業委員會的洪水管理補助金計畫，該計畫可為其物業的抗洪項目提供最高10萬元補助金，例如安裝倒流防止器、門階或車道上的防洪柵欄、防水密封條、抽水泵和重新平整車道等。有關洪水補助金和雨水準備資源的更多資訊，可上網查詢(網址：sfpuc.org/rainreadysf）。

大型公共和私人業主在安裝綠色雨水基礎設施時，每個計畫最多可獲得200萬元補助金，綠色雨水基礎設施可減少雨水徑流，同時提高生活品質。例如可滲透路面、雨水收集、雨水花園和植被屋頂，有關如何申請的資訊，上網查詢（網址：SFPUC.org/gigrant）。

市府表示，鼓勵居民和企業購買洪水保險，舊金山是國家洪水保險計畫（National Flood Insurance Program）的成員，該計畫為洪水保險提供補貼，從而降低保險費成本，並為洪水對建築物和建築物內財物造成的損壞提供保險。

金山應急管理部執行主任卡羅爾（Mary Ellen Carroll）說，現在也是清點應急物資和計畫應對停電和洪水等情況的大好時機，最好趕快註冊舊金山官方緊急警報系統「AlertSF」，了解在嚴重風暴緊急情況下該如何應對。

舊金山市長布里德和市府各部門，15日向居民、企業和物業業主發出冬季暴風雨提醒。（...
舊金山市長布里德和市府各部門，15日向居民、企業和物業業主發出冬季暴風雨提醒。（記者劉先進／攝影）

洪水 舊金山 暴雨

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