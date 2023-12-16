聖誕、新年前夕 灣區科技業再裁數百職位

根據加州EDD文件顯示，灣區科技業與多家非科技公司將再度裁員。(圖截取自電視畫面)

根據加州政府文件顯示，今年聖誕與新年假期來臨之前，科技公司將再度裁員 。包括多家高科技公司、金融財務產業，以及美國西部大學體育聯盟「太平洋12校聯盟」(Pac-12)部門，共將在灣區 裁員數百個職位。

「加州就業發展部門」(State of California Employment Development Department，簡稱EDD)已接獲文件通知，披露科技業最新一輪裁員計畫，將再度裁員共約350個工作，其中包括Analog Devices、ForgeRock、Nextdoor、Flex為最新宣布在灣區裁員的科技公司。這四家公司已決定在灣區九縣共約裁員350人。

另一方面，根據州府當局文件披露，非科技公司的嘉信理財(Charles Schwab)、太平洋12校聯盟也將在灣區削減數百個職位。

以下是州府EDD部門發布的裁員訊息：

‧半導體製造商Analog Devices在其位於聖荷西北部Rio Robles辦公室園區裁員111人。裁員將於2024年1月12日生效。

‧數位身分軟體公司ForgeRock在舊金山 裁員109個職位。裁員將於2024年持續數個月時間，預計自1月開始、6月結束。

‧在地社群網路Nextdoor在舊金山裁員99人。裁員已於11月7日生效，但最近EDD才公布相關消息。

‧合約電子製造商服務公司Flex將在密爾比達辦公室裁員31個職位。裁撤人員計畫將於2024年1月6日進行。

根據EDD公開網站公布內容，這些裁員皆被描述為永久性質(all described as permanent)。

另外兩家知名的非科技公司，也決定進行大規模裁員。金融服務公司嘉信理財將在舊金山裁員155人、2024年1月5日生效。太平洋12校聯盟將在聖拉蒙裁員141人，聯盟先前於2023年1月簽訂租約、將製作工作室搬遷至聖拉蒙Bishop Ranch辦公室園區。

根據EDD相關裁員資料，自2022年1月開始的近兩年時間內、包括最近披露裁員通知，科技公司已在灣區裁撤超過3萬1900個工作。