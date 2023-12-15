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舊金山吸毒過量死亡案例創新高 成「第四波」流行病

編譯組／綜合報導
舊金山今年吸毒過量致死人數破紀錄。（美聯社）
舊金山今年吸毒過量致死人數破紀錄。（美聯社）

舊金山紀事報報」（San Francisco Chronicles）報導，舊金山的意外吸毒過量死亡人數超過了有紀錄以來最致命的一年。芬太尼（Fentanyl）的流行推動了這一數字的增長。

法醫辦公室最新公布的數據顯示，在2023年的前11個月中，舊金山共記錄了752例死亡病例。這已比2020年的峰值726例多出26例，12月份的死亡人數將使今年的死亡總數更高。

儘管市長布里德（London Breed）和州長紐森（Gavin Newsom）在努力破壞毒品販運市場並打擊毒販，但2023年意外吸毒過量死亡人數仍在攀升。芬太尼是一種比海洛因強50倍的合成鴉片類藥物，有時也與其他藥物一起服用。

「紀事報」最近對死亡報告的調查顯示，在舊金山，越來越多的吸毒過量致死的人體內同時含有芬太尼和一種興奮劑，一些研究人員將這一趨勢稱為吸毒過量流行病的「第四波」。

布里德呼籲對芬太尼成癮者採取更加 「積極 」的方法，並指示警方逮捕更多的吸毒者和毒販。批評者抨擊市長，指她靠更多依賴警務來解決他們認為是公共衛生危機的問題。

10月，州長和布里德成立了一個新的特別工作組，開始對與鴉片類藥物有關的死亡事件進行類似於兇殺案的調查。隨後，紐森在上個月提議禁止使用xylazine，一種由獸用鎮靜劑變為街頭毒品的藥物，被稱為tranq。根據法醫提供的數據，今年舊金山已有30例因服用過量而意外死亡的案例是由xylazine引起的。

數據顯示，在拉丁裔和非裔中，過量服藥致死的比率上升尤為驚人。2023年1月至 11月間，有140名拉丁裔死於意外吸毒過量，比2022年同期增加了63%。在2023年期間，約有230名非裔死於吸毒過量，比2022年猛增47%。在這兩個時期，死於吸毒過量的白人人數上升4%，從約270人上升到280人。

公共衛生局14日宣布，舊金山市正在試行一項由聯邦政府資助的新計畫，開始對廢水中的芬太尼、xylazine和甲基安非他命（methamphetamine）等物質進行檢測。通過廢水檢測收集的數據，將有助於公共衛生官員調整應對策略，更好地了解某些藥物的使用會如何影響吸毒過量死亡人數的增加。

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