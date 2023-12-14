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舊金山面臨8億赤字 布里德下令削減預算

記者李怡／舊金山報導
布里德令各部門縮減下一財年財政預算。（記者李怡／攝影）
布里德令各部門縮減下一財年財政預算。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed)13日要求市政府各部門，做好準備在下一財政年度削減 10%的預算，以應對8億的巨額財政赤字。

市長辦公室表示，預計未來兩個財政年舊金山的赤字為8億元，支出將大大超過收入。 這一缺口也反映出舊金山市支出增加、辦公室空缺率高、稅收停滯、營業稅爭議增加，以及聯邦援助不斷減少的現狀。

布里德正在指示市政府各部門，將城市普通基金的支出削減10%，並額外削減5%用於緊急情況。 根據市長辦公室12日發布的摘要數據顯示，估計8億元赤字包括下一財年的2億4500萬元缺口，與2025年的5億5400萬元缺口。赤字主要是由於支出不斷增加造成，其中包括四年內工資和福利增加了5億元。通貨膨脹和利率成長也是其中的原因。資本支出、房地產和債務成本預計還會繼續增長。預計未來四年，舊金山市的收入僅成長2%至3%。相比之下，同期支出預計將增加 17%。

12月1日，布里德調整了多項計畫支出削減和其他預算，金額約為7500萬元。被削減的項目包括各部門的空缺職位和特定項目的削減，其中一些項目需要在市議會預算會議上討論通過。

全市財政預算主要是因受到疫情影響，商業和財產稅收入急遽下降。目前舊金山市中心的辦公樓空置率居高不下，今年峰值達到30%，直到2026年才會有所下降到22.6%。市內商業地產價值的下降大幅影響房地產稅收，尤其是公寓房屋市場。舊金山估值官辦公室預計，公寓價格將在未來幾年持續下跌，預計2027年才會回升。

據市府提供的一份五年財政計畫草案稱，預計未來五個財政年度的赤字，將從每年2億元增加到12億元。同期，城市支出將增長14億3000萬元，將比本財年增長21%。

市長辦預算主任鄧寧 (Anna Duning) 在日前市議會上表示，未來預算情況可能會變得更糟，所以不得不回到各部門，從每個部門了解信息，進行調整。市府工作人員的工資和福利預計將增長4億9100萬元，全市運營成本將增長5億1500萬元，部門成本將增長2億1500萬元。

舊金山市雖在實施新的財政穩定和彈性計畫，但五年財政計畫信息指出，與2001年和2008年金融危機之後的經濟衰退不同，當前的財政預測，反映了舊金山長期性結構性的挑戰。

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