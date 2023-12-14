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退休警朝妻開槍 竟在社媒公開 警方出動機關槍對峙

舊金山訊
快樂山一名退休警察12月7日晚間在家中開槍射擊，子彈穿過車庫門並擊中了他的妻子，幸好他的妻子沒有生命危險。（翻攝自KTVU）
快樂山一名退休警察12月7日晚間在家中開槍射擊，子彈穿過車庫門並擊中了他的妻子，幸好他的妻子沒有生命危險。（翻攝自KTVU）

根據灣區媒體KTVU報導，快樂山（Pleasant Hill）一名退休警察12月7日晚間在家中開槍射擊，子彈穿過車庫門並擊中了他的妻子，幸好他的妻子沒有生命危險。此人第二天還待在家中並在社群媒體X上發布奇怪的訊息，快樂山的警方花了好幾個小時，才試圖讓他走出家門接受逮捕。

警方沒有透露該男子的姓名，但他們表示，「就整起事件的發展看來，這名丈夫並沒有對大眾構成直接威脅。」

根據KTVU報導，KTVU從12月7日晚上7時以來就一直在關注這位退休警察的社群媒體X的帳號。KTVU報導，從那時起，這名男子就開始在X帳號上表示，他收到警方發訊，內容是關於和平解決對峙，他並提出需要獲得心理健康幫助的訊息。這名男子的X帳戶12月8日整個上午都處於非常活躍的狀態。

根據警方表示，這名男子是在位於 Cleopatra Drive 200街區的房子裡發布這些動態。

警察部門的克萊文警官（Lt. Jason Kleven）說，12月7日時，男子的妻子告訴她的家人，她被丈夫鎖在門外了。警方表示，這位妻子接著試圖從設有路障的車庫門進去，但她的丈夫居然在屋內用獵槍向門外開了一槍，妻子被子彈擊中，並被送往醫院。幸好妻子沒有生命危險，在醫院接受治療並已出院。

發生事件後，12月8日這名男子還待在家中，他拒絕警方的危機談判代表請他從房子走出來的條件，並持續在社群媒體X上發布訊息，那些訊息讓警方相信他有自殺傾向。

警方持續在外與此男子對峙。在對峙最激烈的時候，根據在現場的KTVU報導，攝影看到有十多名警察和特警部隊湧入了附近地區。

當地鄰居謝爾斯（Peter Scheers）說，他看到了很多軍用卡車、警車還有拿著機關槍的軍官。「情況相當嚴重，」謝爾斯說。

住在兩幢房外的吉蘭（Karlos Guillen）說，他等了大約兩個小時，後來去健身房消磨時間，然後才能回家。

至於案情更多細節，快樂山警方表示，目前無法回應。

住在兩幢房外的吉蘭說，等警方與嫌犯對峙大約兩個小時，才能回家。 （翻攝自KTVU...
住在兩幢房外的吉蘭說，等警方與嫌犯對峙大約兩個小時，才能回家。 （翻攝自KTVU）
在對峙最激烈的時候，現場的 KTVU 攝製組看到有十多名警察和特警隊湧入附近地區...
在對峙最激烈的時候，現場的 KTVU 攝製組看到有十多名警察和特警隊湧入附近地區。 （翻攝自KTVU）

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