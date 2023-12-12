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刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

編譯組／綜合報導
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，上個月，一名27歲的舊金山華裔女子被發現死於普西迪歐（Presidio Heights）的家中。她的男友被舊金山地區檢察長辦公室（San Francisco District Attorney's Office）指控犯有謀殺罪。

費什爾（Scott Fisher）因涉嫌謀殺王金柏莉（Kimberly Wong，譯音）而被捕，並於上周被送入縣監獄。舊金山警方稱，他於周四（7日）在康柯德（Concord）被捕。對費什爾的指控包括他使用了一把刀。

在周一（11日）下午簡短的法庭聽證會上，舊金山高等法院法官黃正凱（Victor M. Hwang ）指定公辯律師代表費什爾，並將對他的傳訊推遲到周五（15日）上午。在進入法庭時，29 歲的費什爾環顧了一下旁聽席，那裡坐著記者和王金柏莉的家人和朋友。

根據費什爾在LinkedIn上的個人資料，他最近曾在舊金山的軟件公司Databricks工作。當法官黃正凱問他是否同意律師提出的繼續提審他的請求時，費什爾只說了一個字：「是」。

舊金山公辯律師李美娜（音譯，Meenha Lee）在聽證會後對「標準報」說：「我們將全力代表費什爾。他的家人和我們都支持他。」

李美娜拒絕回答問題，並表示如需更多評論，請聯繫她的辦公室。王金柏莉的家人和朋友拒絕接受「標準報」的採訪。

費什爾仍在押，不得保釋。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）周一在一份聲明中說：「我向受害者的親友表示慰問，並堅定不移地致力於在法庭上為他們伸張正義。雖然我們無法讓她起死回生，但我們將竭盡全力確保追究責任和伸張正義。」

據舊金山反家庭暴力倡導者厄普頓（Beverly Upton）稱，王金柏莉被殺似乎是舊金山今年第一起與家庭暴力有關的兇殺案。

檢察長說，如果所有指控成立，被告費什爾將面臨26年至終身監禁。

舊金山 監獄 華裔

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