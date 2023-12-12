郵局3收取設定 信件安全性大增

郵局內設有租用信箱，24小時都能夠進入郵局收取信件。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 居民這幾年遭遇不同種程度的信件包裹被盜事件。有人是信件遭到竊取，重要資料被有心人士盜走使用，有人則是連信箱都被偷走。美國郵政 署（United States Postal Service, USPS）提供三種信件收取設定方式，可有效增加收件人信件的安全性。

第一種是郵件抵達通知服務（Sign up USPS informed delivery）。這個功能會通知今天家裡會有哪些信及包裹抵達，郵件的照片與抵達時間都會透過事先設定好的電子郵件通知收件人。當有重要的信件即將寄達時可以多加留意，趕緊將重要信件與包裹收到家中，避免長期放置在信箱中被竊走，向郵局申請郵件抵達服務網址是https://www.usps.com/manage/informed-delivery.htm。

第二種是信件保留投遞（USPS Hold Mail）。正值長假期間，許多家庭會外出長達兩、三周。這時候如果沒有及時將信件收入家中，可能會遭到歹徒的覬覦，認為家中沒有人而破門偷竊，或直接竊走信件包裹。可以在假期外出前，向郵局申請信件保留投遞，將出門期間的所有信件與包裹留在郵局分行，等到假期結束回到家中後，再一次收取。