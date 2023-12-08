防止禮品卡被盜刷 買前檢查包裝、買後留存收據

每年假日期間不少人選擇禮卡作為節日禮物，但要小心禮卡被汙染盜刷。（讀者提供）

禮品卡盜竊騙局在全美蔓延，從去年9月到今年9月的12個月中，優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)收到超過1300起針對Vanilla Visa預付卡母公司InComm Payments的投訴，其中大多數投訴聲稱存在禮品卡在消費者使用之前就被刷光的問題。

InComm Payments表示，預防詐欺 是公司首要任務，公司不斷努力開發降低潛在詐欺風險的新方法和技術，確保消費者可安全地使用禮品卡。如果客戶報告問題，會告知他們進行調查所需的資訊及完成調查所需的時間表，會根據具體情況審查每一項投訴，以制定適當的解決方案。

定期監控帳戶餘額

消費者如何保護他們的禮品卡？InComm Payments建議，購買禮品卡前，檢查禮品卡包裝是否有被竄改的跡象，例如接縫處的裂縫、膠水殘留或顏色失真。透過查看印在卡片背面產品的官方網站上的帳戶餘額來定期監控交易。如發現異常，立即撥打卡片背面的客戶服務電話號碼匯報問題。要了解有關卡的更多信息，消費者應輸入印在卡背面的URL來訪問其產品官方網站。

日前在賓州一家雜貨店有100多張Vanilla和Apple禮品卡信息被洩露，在當地其他縣也發生類似事件，這是一個全國範圍內的禮品卡盜取騙局。警方警告購物者，一場名為「卡片耗盡」（Gift Card Draining）的禮品卡騙局正在發生， 這一騙局手法是竊賊從商店貨架上取下一張禮品卡，獲取該卡信息後再將其放回貨架上。這些騙子需要一點耐心，等待這些卡被激活並存入資金。他們將這些號碼輸入計算機，當購買並啟動卡片時，一個特殊的軟體會提醒他們。一旦他們看到卡被激活，他們就會用光它。

聖地牙哥 大學金融學教授Dan Roccato表示，盜竊者會查看禮品卡的購買情況，基本上是在消費者購買禮品卡之前竊取號碼。消費者在購買禮品卡之前，應該確保禮品卡是密封的，確保其密碼的保護蓋仍然蓋著，且看起來沒有被以任何方式篡改過。 建議消費者保留收據，如果最終發現自己被騙了，可致電禮品卡公司並拍攝帶有序號和代碼卡的照片，以便在需要時使用。

禮品卡騙局 難伸張正義

WalletHub分析師Jill Gonzalez表示，一旦犯罪者知道某一些禮品卡被激活，就可以先於其他人使用它。當顧客抱怨禮品卡空了時，通常沒有什麼追索權。因為禮品卡的規定與信用卡 或借記卡規定不同，這種類型的騙局很難得到伸張正義。

但也不能因此放棄維權，有多名受害者禮品卡發生盜刷情況，最後聯繫到禮品卡公司，禮品卡公司為受害者發放新禮品卡。