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舊金山大霧天氣 氣象學家揭曉成因

記者王子涵／舊金山報導

5日早晨灣區大部分區域被大霧籠罩，市區的能見度不足百米。舊金山機場的大部分航班也被迫延誤，航空管理局稱航班平均延誤時間達44分鐘。灣區多位氣象學家分析了灣區多霧天氣背後的成因。

氣象局預測員蓋斯（Roger Gass）形容，在灣區開車，你會從完全沒有霧的區域，突然撞進一堵「霧牆」裡。他表示，大霧是從4日夜晚開始瀰漫，氣象局向北灣、東灣、舊金山、聖他克拉拉谷、舊金山灣沿岸等地區發霧大霧警告。

氣象局灣區辦事處氣象學家麥克科（Sarah McCorkle）表示，近期的天氣條件非常容易產生大霧，因為大氣和地面都充滿了水汽。

「在冬季，當地面下過雨後，大霧常常就會隨之出現。在過去的幾周裡，灣區已經斷斷續續下了好幾場雨了。」麥克科說。

她解釋，低層大氣含水量偏高是導致周一和周二大霧的主要原因，這也是秋冬季典型的天氣模式。它與灣區夏季形成大霧天氣的原因不同，夏季是在海洋上空形成，隨後霧氣被吹到陸地上。

灣區上空形成的高壓加劇了大霧天氣。她說：「高壓普遍會形成一種下沉的運動，有助於霧氣向地面擠壓，促進更多停滯、壓扁的空氣。」

灣區 舊金山

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