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戴琪：美中關係緊張 升高仇亞情緒

記者劉先進／華盛頓報導
美國華裔貿易代表戴琪在會上發表講話。（記者劉先進╱攝影）
美國華裔貿易代表戴琪在會上發表講話。（記者劉先進╱攝影）

廢除排華法案80周年紀念大會 (CRCEA80)上，白宮代表，美國華裔貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）說，美中緊張關係，會讓仇亞情況更糟。但美國關注的是中國政府的政策和做法，而不是中國人民或華裔。美國可以堅決捍衛經濟利益和國家安全，同時堅決擁護多樣性。

戴琪說，當天慶祝廢除排華法案80周年，致敬為此奮鬥的人們。「進步不是線性的，『獨立宣言』這些理想是一種想法。當這些理念或理想為人們所闡述時，它就成為我們的身分。美國的故事正是來自不同背景、不同膚色、不同信條的人們，共同踐行這些平等理想的故事。如果沒有先賢們爭取一個更加公正和包容的美國、讓國家打開新的大門，讓更多的人從亞洲來到這裡。我不會擔任這個工作，為美國人民服務。」

戴琪表示，哥倫比亞大學一個百人委員會最近對華裔的調查發現，近75%受訪者在過去數月經歷種族歧視或與種族主義有關的暴力，一半以上的受訪者擔心安全。在2020年3月至2022年3月，美國發生超過1萬1000起仇亞事件。

「我們的社區，繼續擔心家庭成員、長輩和孩子。美中間的緊張局勢會讓事情變得更糟。兩國的雙邊關係複雜、且存在挑戰。我們必須明確挑戰是什麼。美國關注的是中國政府的政策和做法，而不是中國人民或華裔。我們可以堅決捍衛美國的經濟利益和國家安全，同時堅決擁護多樣性。這也是美國貿易代表辦公室的工作人員首要任務。」

戴琪強調，拜登總統和整個團隊一直為亞裔權益而戰。他上任後採取的行動之一，就是簽署一項行政命令，在聯邦政府內促進種族平等，並為得不到充分服務的社區提供更多服務。今年1月，拜登政府發布了首個國家戰略，以促進亞裔、夏威夷原住民的公平、正義和機會。總統還改組了「白宮倡議」（White House Initiative）和亞裔美國人、夏威夷原住民問題總統諮詢委員會。

戴琪 華裔 亞裔

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