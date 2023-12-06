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布里德推小型商業改革法 簡化申請流程、改善店鋪空置率

記者李怡／舊金山報導
布里德（右)在列治文區走訪小商業，了解其面臨的困境和挑戰。（記者李怡／攝影）
布里德（右)在列治文區走訪小商業，了解其面臨的困境和挑戰。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed ）提出的小型商業改革立法，5日獲得市議會批准。 經批准的立法將對規畫法規進行100項修改，以簡化小型商業申請許可流程，並改善舊金山市區內店鋪空置的情況。

法案由市議員殷嘉立（Joel Engardio）、麥德誠（Matt Dorsey）、梅義加（Myrna Melgar）、司嘉怡（Catherine Stefani）、孟達文（Rafael Mandelman）、陳詩敏（Connie Chan）等共同發起 ，以促進小型企業更容易獲得許可，鼓勵經濟復甦和成長，並改善舊金山的店鋪空置率。

該立法建立在布里德在過去三年推進的小型企業改革的基礎上，包括2020年通過H提案、2021年通過小型企業復甦法案以及開設新的一站式許可中心。 根據新立法，對規畫法規的100多項修改將有助於放鬆五個主要類別的限制：允許底商店舖有更多商業用途、解除開設酒吧和餐廳的限制店鋪限制、為音樂場所納入新的酒類許可證、為夜間娛樂場所、酒吧和餐廳啟用優先處理。

布里德表示：「這次的改革是建立在過去幾年所做工作的基礎上，旨在讓城市開設和經營小型企業變得更加容易。透過消除障礙鼓勵更多商家回到舊金山，以促進城市經濟的復甦。」

除了已批准的立法外，還施行小型企業第一年免除了企業初始註冊費、初始許可費、第一年許可證費和其他費用。 自2021年啟動第一年免費計畫以來，已有約5724家企業加入，其中3640家是新創企業，其餘則是現有企業增加了新的店鋪地點。 自計畫啟動以來，全市已免除了超過238萬元的相關費用。

簡化城市流程並降低成本，將鼓勵更多企業在舊金山開業並留在舊金山。 這項立法和第一年免費計畫的擴展，是布里德舊金山市中心未來路線圖的重要組成部分，旨在讓創業和發展業務變得更容易。

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