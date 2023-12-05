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華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

編譯陳盈霖／綜合報導
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

KTVU電視台報導，舊金山警方表示，27歲從事科技業的華裔王金柏莉（Kimberly Wong，譯音）上月30日晚上，在普雷西奧岡（Presidio Heights）公寓內，被發現疑似他殺身亡。

警方於上月30日晚間7時12分，獲報前往克萊街（Clay St.）3200號街區一棟住宅進行福利檢查，發現王金柏莉倒臥家中不治。

警方並未透露有關她死亡的原因與其他訊息，但表示，該部門兇殺組正調查該案，至1日下午尚未逮捕任何人，也並未公布嫌犯資料。

「我們經常碰面，」一位鄰居說，「王擁有這間公寓，她的伴侶兩年前搬進來。王為人友善，碰面經常主動問候。」

根據舊金山標準報，法醫辦公室與選民登記紀錄稱，王金柏莉與一名男伴住在3295 Clay St.一套公寓。標準報尚未聯繫到該名男子。

一名鄰居表示，「王給我的印象非常負責任、專業且聰明。」從王的Linkedln的個人資料中顯示，她曾在銀行軟體整合公司Plaid工作，此前曾在網路安全公司Splunk，兩家公司總部均位於舊金山。

Splunk發言人告訴標準報，王是在2017年至2021年在該公司工作，「聽到王去世消息，我們深感悲痛。」

舊金山警局警官溫特斯（Kathryn Winters）4日下午表示，「這是一項積極的兇案調查，為保持調查完整性，目前不會發布任何額外訊息。」

舊金山家庭暴力聯盟（San Francisco Domestic Violence Consortium）負責人厄普頓（Beverly Upton）表示，這是場悲劇。她說，這起死亡事件似乎是舊金山今年第一起與家暴相關的兇殺案，她在2001年加入該組織時，每年有12起兇殺案。

舊金山 家暴 華裔

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