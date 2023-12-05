經濟嚴峻 高通灣區再裁近200人

高通將在灣區裁員近200人，也透露計畫在聖地牙哥裁減1064個職位。圖為高通執行長艾蒙(Cristiano Amon)。(取材自高通臉書)

通信晶片巨頭高通 (Qualcomm)透露將在灣區裁員 ，導致灣區科技業裁員達到嚴峻經濟基準(grim economic benchmark)。

高通此次宣布在灣區裁員近200人，是這家科技與電訊巨擘在加州裁員超過1000個職位的一部分。

隨著新裁員動作，灣區已達到科技業裁員一個令人生畏的里程碑。

根據「灣區新聞集團」(Bay Area News Group)審視許多公司發送給加州就業發展部門(EDD)的「員工整頓及再培訓通知」(Worker Adjustment and Retraining Notification，簡稱WARN)政府文件內容顯示，2022年至2023年迄今為止，灣區科技公司已透露計畫裁員總數、共已超過3萬個職務。

2023年期間，科技公司已宣布計畫在灣區裁員1萬9617個工作。在向州府勞工機透提交的WARN信件顯示，科技公司透露2022年在灣區裁撤1萬433個工作。

根據WARN信件分析，過去23個月內，灣區科技公司裁員總數達到3萬零50人。

在高通致信EDD的WARN的內容顯示，公司已決定在灣區裁減194個工作職位，所有職務皆是在高通位於聖他克拉拉Kifer Road辦公大樓。這些職務裁撤被描述為將是永久性的。

高通於2023年兩輪裁員當中，透露計畫在灣區九縣裁員278個工作。

根據EDD公開網站發文，高通公司在WARN信件內容指出，預期最近一輪裁員將約於12月13日生效。WARN內容也披露，高通在灣區的上一輪裁員是於7月18日生效、裁員84人。

高通也透露計畫在聖地牙哥裁減1064個職位。這些裁員動作也預訂於12月13日生效。