聖縣查獲非法武器庫、大量彈藥、毒品 2人被捕

聖他克拉拉縣地檢處宣布，在本周對一處移動房屋的突襲行動中，繳獲了八件槍枝和大量毒品，並逮捕兩名男子。（聖他克拉拉縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢處宣布，在本周二對聖荷西Ford Road移動房屋公園內的一處住宅的突襲行動中，繳獲了八件槍枝和大量毒品 ，並逮捕了兩名男子，33歲的John Phan和25歲的Calvin Le。警方稱，Phan是一名武裝違禁重罪犯

根據地檢處的聲明，這項調查由聖縣新成立的槍枝暴力特別工作組（Gun Violence Task Force，GVTF）領導，GVTF由來自各個部門的官員組成的特殊單位，致力於從自殺者或精神病患者、兒童和重罪犯手中奪取武器，例如本案嫌疑犯之一。GVTF的早期工作重點是解除法院命令不得持有槍枝者的武裝，這是針對武器庫的第一次行動。

在突襲中，GVTF成員發現了非法槍枝、非法改裝的突擊步槍、機關槍、防彈衣、大量彈藥和大量毒品。查獲物品包括：兩支AK式突擊步槍，疑似機關槍：兩支AR型半自動步槍，其中一把是幽靈突擊步槍；一把幽靈手槍；一把序號已被抹去的手槍：兩把手槍；數千發子彈；準備出售的毒品包括芬太尼、2000多種搖頭丸、大麻 ，以及現金超過一萬元現金。

聖縣地檢官羅森（Jeff Rosen）表示，聖縣仍在從大規模槍擊事件和兩名女嬰鴉片類藥物中毒事件中恢復。「我們的工作小組正在積極、主動地尋找向殺手出售武器和致命毒品的人。我們的工作組正在尋找他們，如果我對此有什麼要說的話，他們將被關進監獄 。」

據地檢官稱，Phan和Le面臨一系列武器和毒品重罪指控。如果罪名成立，他們將面臨18年監禁。