我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

藍盾健保遭駭 480萬個資恐外流

編譯林思牧／綜合報導
加州藍盾位於屋崙的總部。(取材自谷歌地圖)
加州藍盾位於屋崙的總部。(取材自谷歌地圖)

總部設在北加灣區屋崙市的「加州藍盾健保公司」(Blue Shield of California)，至少有一部分顧客的隱私資訊被駭客盜走，事件發生在5月下旬，但保險公司到11月才向大眾宣布。

加州藍盾在11月17日對媒體發布的書面聲明中指出，被盜走的個資是從該保險公司顧客的視學福利(vision benefits)檔案中取得的，替加州藍盾做包商的一家公司，使用一款名叫MOVEit的檔案傳輸軟體工具(file-transferring software tool)來送資料，結果駭客侵入該軟體把健保客戶的個資竊走。

資料遭駭的事件發生在5月28日與31日，包商在8月份發現個資被盜後，開始調查這個事件，並向聯邦調查局FBI報案，加州藍盾是到9月才知悉此事，到了11月中旬才告知媒體與社會大眾。那波駭客事件是全球性的，報導指出至少有幾百家使用MOVEit的機構受波及。

加州藍盾並沒有公布那家包商的名稱，也沒有說到底有多少顧客的個資被盜，但加州藍盾有480萬名顧客，絕大多數是加州居民。被偷的個資包括顧客姓名、社會安全號碼、出生年月日、住址、醫師的診斷與治療方式等。有疑問的顧客可以在周一至周五太平洋時間上午6時到下午5時之間，打免費電話866-983-2632詢問。

加州 個資 駭客

上一則

凌晨死亡車禍肇逃 金山警緝兇

下一則

舊金山小企業主塔洛夫 獲提名市府交通局董事

延伸閱讀

加州人平均49歲擁房 全美最老

加州人平均49歲擁房 全美最老
收購價調降 太陽能業恐裁1.7萬人

收購價調降 太陽能業恐裁1.7萬人
保障生殖自由 紐森推兩計畫

保障生殖自由 紐森推兩計畫
加州只有15%家庭 買得起84萬屋

加州只有15%家庭 買得起84萬屋
政院拍板 明年健保成長率4.7% 保費不調漲

政院拍板 明年健保成長率4.7% 保費不調漲

熱門新聞

水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功