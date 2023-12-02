藍盾健保遭駭 480萬個資恐外流

加州藍盾位於屋崙的總部。(取材自谷歌地圖)

總部設在北加灣區屋崙市的「加州 藍盾健保公司」(Blue Shield of California)，至少有一部分顧客的隱私資訊被駭客 盜走，事件發生在5月下旬，但保險公司到11月才向大眾宣布。

加州藍盾在11月17日對媒體發布的書面聲明中指出，被盜走的個資 是從該保險公司顧客的視學福利(vision benefits)檔案中取得的，替加州藍盾做包商的一家公司，使用一款名叫MOVEit的檔案傳輸軟體工具(file-transferring software tool)來送資料，結果駭客侵入該軟體把健保客戶的個資竊走。

資料遭駭的事件發生在5月28日與31日，包商在8月份發現個資被盜後，開始調查這個事件，並向聯邦調查局FBI報案，加州藍盾是到9月才知悉此事，到了11月中旬才告知媒體與社會大眾。那波駭客事件是全球性的，報導指出至少有幾百家使用MOVEit的機構受波及。

加州藍盾並沒有公布那家包商的名稱，也沒有說到底有多少顧客的個資被盜，但加州藍盾有480萬名顧客，絕大多數是加州居民。被偷的個資包括顧客姓名、社會安全號碼、出生年月日、住址、醫師的診斷與治療方式等。有疑問的顧客可以在周一至周五太平洋時間上午6時到下午5時之間，打免費電話866-983-2632詢問。