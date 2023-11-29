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沙加緬度夜總會槍案 23歲死者疑亞裔

編譯組／綜合報導
沙加緬度縣夜總會槍擊案兩名死者中一人，身分被確認為23歲疑似亞裔的Ryu Kai Her。（KCRA 電視台畫面截圖）
沙加緬度縣夜總會槍擊案兩名死者中一人，身分被確認為23歲疑似亞裔的Ryu Kai Her。（KCRA 電視台畫面截圖）

據媒體KCRA 3電視台報導，沙加緬度縣一家夜總會附近發生槍擊案，一名死者家屬確認其中一死者為23歲疑似亞裔Ryu Kai Her。

他是兩名死者之一，另一人是沙加緬度南部地區夜總會Sacto By Night的老闆，當時正準備去夜總會接他的表弟和一些朋友。

死者Ryu Kai Her的母親楊梅（音譯，Mee Yang）說，槍聲響起時，她的兒子「在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。她周一（27日）晚上在俱樂部外為兒子守夜時說：「他就是這樣一個人，他熱愛運動，喜歡釣魚，他是贊美敬拜團組的一員。他做過很多事情。」

楊梅說，她的兒子出生在北加州士德頓（Stockton），畢業於Cesar Chavez高中，就讀於Delta College，目前在士德頓聯合學區工作。「我兒子不是幫派成員。他的生活很美好。」

沙加緬度縣警長辦公室稱，截至周一晚，驗屍官或家屬尚未確認另一死者即夜總會老闆的身分。

致命槍擊案發生在周日（26日）清晨，警員趕到位於Governors Circle路7000號街區的夜總會。目擊者稱，嫌犯可能乘坐一輛白色汽車逃離。加州公路巡警（California Highway Patrol）說，他們發現了那輛車，並拘留了車內的人。

周一，警長辦公室稱，警探證實車內人員與槍擊案有關，並繳獲了多把槍枝。一旦對這起兇殺案提出指控，嫌疑人的身分將被公布。

楊梅在兒子的守夜儀式上說：「對於那些縮短他生命的人，我們原諒你們，但永遠不會忘記你們是如何奪走我們所愛的人。願我們能找到正義，也願你們能找到靈魂的安寧。」

槍擊 加州 亞裔

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