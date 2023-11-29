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自駕科技公司發布統計數字 宣揚安全性

編譯林思牧／綜合報導
圖為Cruise自動駕駛計程車。（本報檔案照）
圖為Cruise自動駕駛計程車。（本報檔案照）

10月2日舊金山發生的自駕車AV(Autonomous Vehicle)車禍，又讓民眾對電腦司機的安全性產生懷疑，尤其是殘障者權益組織更是反對自駕車上路。為了保障自駕車的前途，矽谷的兩大自駕科技公司發布統計數字，證明自駕車比真人司機安全得多。

該起車禍其實是真人司機闖下的，那輛車撞到一名女行人以後，女行人倒臥在引擎蓋上，接著被撞到的人從引擎蓋上滾到路面上，正從旁邊經過的「Cruise」公司自駕車把那名女子卡在車底拖行了大約20呎，原本肇事的司機逃逸，那名女子的傷勢相當嚴重，加州車管局DMV隨即暫停自駕車的許可證。

舊金山是全美國人口密度第二高的城市，僅次於紐約市，因此路上的行人很多。人跟車子相碰，吃虧受痛的是人。當行人來到十字路口準備過街時，可以跟真人司機有目光接觸(eye contact)，司機還可能招手、點頭示意行人先行，但是司機座位空空的自駕車，就讓行人心裡發毛，深怕走到車前面時車子會前進。

矽谷的兩大自駕科技公司是Cruise和Waymo。兩家公司擔心幾十年來開發出的無人駕駛科技會壽終正寢，遂展開宣傳戰企圖說服民眾。Cruise指出，該公司的每輛自駕車裝有40個感應器(sensors)，每秒鐘檢測十次確定車前方與側面沒有行人、自行車或車輛。Waymo則表示，感應器可以偵測到前方300米之遠，因此電腦可以有很長的時間做反應，從已做過的500萬哩測試統計，自駕車比普通司機安全得多。

庫普曼(Dr. Phillip Koopman)是自駕車方面的專家，對現在就讓自駕車上路覺得不妥，畢竟500萬哩實在不多，更何況自駕車軟件跟一般電腦一樣會有瑕疵(defects)。另外，一般的駕駛人其實都很安全，出車禍的絕大多數是醉酒的人，是這些酒駕者讓普通司機的統計數字變糟的。

庫普曼認為，自駕車還不夠成熟，譬如10月2日的車禍中，自駕車怎麼會沒「看到」那名女子從引擎蓋上滑落？不過他對自駕車也有好評：電腦司機絕對不會酒後駕車。

自駕車 矽谷 舊金山

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