未獲新一輪融資 Veev模組化住宅建築公司 傳瀕臨倒閉

估值10億美元模組化住宅建築公司Veev，目前營運正面臨困難。（翻攝自Veev官網）

根據「紀事報」（Chronicle）報導，曾估值10億美元、總部位於灣區 海沃（Hayward）的模組化住宅建築公司Veev，現據稱已瀕臨倒閉。代表著這家科技地產行業首家獨角獸公司的業績，已大幅下滑。

Veev公司由哈勒（Amit Haller）、阿夫拉哈米（Ami Avrahami）和阿基發（Dafna Akiva）三人於2008年創立，已在灣區成功建造了170多套住宅單元，並雄心勃勃地計畫，到2025年將在北加州 再建造300套獨棟住宅。

根據PitchBook報導，儘管至今為止Veev已融資 6億4600萬美元，但該公司的命運在11月26日發生了轉折，原因是該公司未能獲得最新一輪的融資，具體金額不詳。

停止運營的決定，使包括位於特拉維夫（TelAviv）研發中心的約100名員工在內的255名員工面臨著不確定的未來，Veev公司正在積極尋求出售其在美國的資產，以減少損失。

「過去幾周，Veev正在進行一輪融資。遺憾的是，在過去的一周內，由於宏觀經濟環境的影響，該輪融資未能在預期的截止日期完成，」Veev在一份聲明中回應「紀事報」，「公司將為債權人的利益進行轉讓，並希望所創建的公司能以某種形式或方式繼續存在下去。」

該公司準備關閉目前的實體總部，由受讓人負責資產管理以及隨後在美國的銷售。公司聲明表示：「與此同時，在找到資產買家之前，公司將繼續運營。」

哈勒和阿夫拉哈米曾是現已關閉的以色列房地產平台Reali的負責人，他們創辦Veev的目的是幫助解決灣區住房短缺的問題。他們的房屋以墻壁、屋頂和其他部件為特色，在工廠生產，然後運送到建築工地，只需幾周就能組裝完成。

哈勒曾告訴美聯社（Associated Press）記者：「這與汽車生產線非常相似，但在這種生產方式中，我們是一道牆一道牆地生產，採用我們獨特的即插即用（plug-and-play）方法，這些牆在現場直接連接起來，速度非常快、效率非常高。」

去年11月的一次裁員曾預示了Veev目前的處境，大約有30%的員工被解雇。

該公司通過各種管道，舉債收購了加州的房產，它在給貸款人的一封信中說，在經濟不景氣和房地產價格下降的情況下，它很難支付利息。

Veev公司以不利的市場條件為由，表示在脫手這些房產前，已無力繼續支付利息。該公司的投資者，包括KhoslaVentures、BrookfieldGrowth和ZeevVentures等知名企業，不太可能收回合計6億美元的投資。

類似情狂也曾發生。曾由軟銀（Soft Bank）支持的蒙洛公園（Menlo Park）建築科技初創公司Katerra，在籌集了超過20億美元資金後，2021年破產。