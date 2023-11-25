假日季總消費 投資機構不看好

據經濟學家稱，人們花的越少，通貨膨脹就會下降得越多，無論是在線上還是線下。（記者葛歆睿／攝影）

據主流媒體報導，投資 機構和零售商都不太看好今年的黑色星期五 。一方面預計許多消費者減少除了預算 ，另一方面拉長的促銷檔期也必然帶來了影響。

由於許多消費者受到持續通膨和高利率的擠壓，今年美國節日購物支出預計將以五年來最慢的速度成長。家住庫比蒂諾的Vian是一個有兩個孩子並且全職工作的媽媽。她告訴記者，今年嚴格制定了黑色星期五和網購星期一的購物預算，一家四口不能花超過2000元。

Vian指出，設定預算可以幫助她做到有選擇性、更明智地購物，「以前沒有預算，買起來不受限制，最後發現買了很多可買可不買的東西。」

Vian表示，2000元的預算主要是給兩個孩子買一些衣服鞋帽，還有給親友同事準備聖誕禮物，另外準備給自己買些護膚品和化妝品，「這些都是必須花的，不如就趁著現在價格低趕緊買。我的衣服和包都免了。我老公本來想換一個iPad，最後因為超預算，放棄了。」

投資銀行TD Cowen將美國假期支出成長預期從4%至5%下調至2%至3%，並預測黑色星期五客流量將持平，認為10月和11月的折扣消除了黑色星期五的興奮和緊迫感。

來自中國的留學生陳丹妮表示，她已經心儀戴森（Dyson）吹風機很久了，終於決心今年趁著黑色星期五有優惠時入手。不過她一個星期以前就在亞馬遜（Amazon）上看到打折已經開始，並當即就下了單。「25% off的優惠力度，怕萬一下手晚就錯過了，雖然我今天黑色星期五看還有貨，」她說：「不過折扣也沒有變得更低。」

在科技公司工作的小吳表示，他計畫在黑色星期五這天把未來一年需要的衣物都買齊，另外會買幾本書。「雖然沒有具體的預算，但肯定是能省就省」。另外他還想升級自己的數碼相機，不過看到目前只有200元的優惠，還在猶豫不決。小吳說，想等等看網絡星期一會不會有更大力度的優惠，如果沒有乾脆就不買了。

NBC電視台引述經濟學家表示，很難預測今年的節日購物季將如何發展。 但人們花的越少，通貨膨脹就會下降得越多，無論是在線上還是線下。