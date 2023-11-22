禍從天降 屋崙華女遭流彈襲擊身亡 2嫌被逮2在逃

屋崙警局兇殺組代理指揮官貝克表示，華裔女子黃詠賢被流彈擊中身亡一案，警方逮捕兩個涉案嫌犯。（記者劉先進╱翻攝）

屋崙 42歲的華裔女子黃詠賢（Wing Yin Wong）9月15日晚在家中沙發上休息時，遭流彈擊中，不幸身亡。屋崙警局11月21日記者會表示，逮捕兩個涉案嫌犯，包括32歲的奧克萊市（Oakley）居民格雷（Tramonn Gray）和35歲的屋崙居民戴爾（Alonzo Dyer）。阿拉米達縣地檢長辦公室已對兩人提起謀殺和持槍等重罪指控。警方認為至少有四名兇手涉案，他們在死者家一個街區之外開槍射擊一輛行駛車輛，引發悲劇。除了被抓的這兩人，還有兩人在逃。

9月15日晚9時45分前，在屋崙38大道3600街區發生一起槍擊 案。警員到達現場後，發現黃詠賢受槍傷。醫護人員趕到並提供醫療救助，將她送往當地醫院。最終，她不幸被宣告死亡。

屋崙警局兇殺組代理指揮官貝克（Bradley Baker）表示，事發時位於39大道有四人參與槍擊，向一輛經過的車子開火，擊中一個街區之外的受害者家。「受害者被未遂謀殺案槍擊現場的槍彈擊中被送往阿拉米達縣醫院，不幸因傷勢過重去世。」被抓的兩人中，格雷被指控向有人居住的住宅開槍殺人、殺人未遂和向有人駕駛的機動車輛開槍。戴爾被指控持槍重罪，受禁止人士（prohibited person）卻違法持有彈藥。

他說，參與槍擊的四人與經過的車中人士有衝突，於是開火。而死者黃女士與導致槍擊的衝突完全無關。事後，很多事發地區的居民和企業提供監控錄像，幫助警方掌握情況。「我們還在尋找與此案有關的其他嫌疑人，希望社區提供任何資訊。」

在警局記者會上，屋崙市長盛桃說，一直與死者家屬保持著密切聯繫，一個周末以來，心系死者家屬和朋友。「沒有什麼比失去母親、女兒、妻子和伴侶更讓人痛心的了。我知道，此時此刻，家屬們確實要求保護隱私。他們失去親友，我甚至無法想像他們所經歷的一切。我祈禱這次逮捕是伸張正義的一步，也是為所有在愛過你的人，包括屋崙的所有居民治癒創傷的一步。」