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習近平昔日下屬 洛91歲華翁返美挺拜習會

記者邵敏／洛杉磯報導
曾文劍（左一）和同行華人，在雨中參加活動。（圖：程章毅提供）
曾文劍（左一）和同行華人，在雨中參加活動。（圖：程章毅提供）

萬眾矚目的中美元首會晤日前落幕，期間眾多南加華人前往舊金山支持，91歲的洛杉磯老華僑曾文劍，連續四天不辭辛勞奔走現場，他曾是習近平在廈門工作時的下屬，也是交往多年的故友。

今年91歲高齡的曾文劍，是美國廈門聯合會名譽會長，聽說習近平將前往舊金山參加APEC峰會時，曾文劍還在中國大陸探親。曾文劍說，得知消息後，他趕緊購買機票，提前回到洛杉磯。「中美元首會談是影響世界的大事件，習主席是我的老領導、老朋友，雖然碰不到面，但我一定要去現場支持。」

曾文劍回到洛杉磯調整時差的過程中罹患感冒，他曾猶豫要不要去現場，考慮再三，且在身體有所好轉的情況下，曾文劍還是決定前往舊金山。美國廈門聯合會副會長程章毅（Juster Cheng）介紹說，從洛杉磯出發的第一天早上6時，曾文劍就跟隨眾人一起乘坐大巴車，下午2時直接趕到舊金山2號街參加歡迎儀式。活動期間，91歲的曾文劍走在隊伍最前面，實在太累了，就坐在隨身帶的小板凳休息一下。

回想四天的行程，曾文劍說確實非常辛苦，每天早出晚歸，早餐還沒吃好就要趕往現場，中午在外面吃盒飯。對於這名90多歲的長者來說，期間最大的考驗就是要走很長的路，有幾次連續行走一、兩哩以上，曾文劍表示，一天下來，晚上回到酒店時已經精疲力盡，「我一直在想，不能病倒，一定要堅持。」

程章毅回憶現場情景，他說，每次隊伍出發時，曾文劍都會提前走，因為擔心掉隊趕不上大家，「我們想攙扶他，但他都不要，盡量不麻煩別人。」最後一天，大部隊早上7時出發，在現場一直等到下午4時，大家在雨中歡送習近平的飛機離開，回到洛杉磯已是第二天凌晨。即便非常辛苦，但曾文劍認為能參加這樣的活動，非常值得，很有意義，「下次習主席再來美國訪問，我還是要去。」

曾文劍回憶說，上世紀80年代，習近平擔任廈門市副市長時，他曾在廈門市政府從事外事工作，當時直接在習近平領導下工作，兩人不僅是上下級關係，同時也是朋友。曾文劍1989年退休後移居美國，之後多次回到福建、杭州，都曾和習近平有過私人見面，情誼深厚。曾文劍還表示，習近平當年在福州當市委書記時，曾多次到美國訪問，每次曾文劍都會爭取見面，有一年在洛杉磯考察時，曾文劍和福建同鄉會的多名華僑專門舉辦晚宴，歡迎習近平一行人 ，並負責送機。

91歲的曾文劍（左五），連續四天奔走現場，支持拜習會。（圖：程章毅提供）
91歲的曾文劍（左五），連續四天奔走現場，支持拜習會。（圖：程章毅提供）
南加華人前往舊金山支持中美元首會晤。（圖：程章毅提供）
南加華人前往舊金山支持中美元首會晤。（圖：程章毅提供）

習近平 洛杉磯 舊金山

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