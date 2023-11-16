拜習會外傳武鬥 「皇帝」毆打示威者

當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

南加華人 華僑數千人，15日早8時聚集在舊金山拜習會 現場。因為費羅麗莊園（Filoli estate）地處偏僻，且出於安全考量，進行交通管制，封路封人；導致千人在無水、無食物及沒有洗手間的情況下，長時間在會場外等候。但是在舊金山的Hyatt Regency酒店門口，卻發生示威人群鬥毆事件，該地點距離拜習會約30哩。

（本報記者鍾申後製）

活動組織者之一的鹿強表示，截至到15日下午3點30分，許多華人還在現場等候，幸虧天公作美，沒有下雨。他們會待到拜習會結束，歡送習近平離開後，再回酒店休息。「我們上午7時多就離開酒店，驅車前往費羅麗莊園，到達時已是上午8時30分；從上午10時起目送習近平進入會場，他們便開始數小時的漫長等待。」

當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅，也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。鹿強表示，大家都很辛苦，只能發揮艱苦奮鬥精神，自己克服困難，解決問題。最難的是早上活動開始後，當地交通管制，車子進不來、人也進不來，導致無法提供補給，大家幾個小時都沒有水也沒有食物，截至到下午2時多，許多人才吃上午飯。「條件艱苦沒有打消大家的積極性，有人在現場吹起口琴自娛自樂，還有人坐在地上聊天唱國歌。」

鹿強說，15日活動現場，有很多抗議方；雙方喊話很激烈，一度發生衝突，不過因為人數懸殊，抗議者被趕到角落。

鹿強表示，他們有自帶垃圾袋，活動結束後也會把垃圾帶走。至於16日的行程，目前還不知道，他們隨時待命。

拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發鬥毆。社群軟體X流傳的視頻顯示，有皇帝裝扮的華人，與另一名華人打鬥在一起。期間場面十分混亂，擁擠的人群中，也不時有人發生鬥毆。據悉，爆發衝突的抗議地點是舊金山的Hyatt Regency酒店門口，此地距離拜習會約30哩。

打鬥視頻中，可以清晰聽到許多人講國語；其中有人勸架，高喊「千萬別激動」。