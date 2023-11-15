拜登打擊芬太尼撥款案 布里德力挺

舊金山市府官員展示芬太尼致死量，與一枚1美分硬幣的大小比較。（本報檔案）

舊金山市長布里德（London Breed）和西雅圖市市長哈雷爾（Bruce Harrell）連同全美35市市長，14日聯名要求國會通過總統拜登 提出的關於提高打擊芬太尼（Fentanyl）毒品 氾濫撥款的提案。

根據聯邦疾病管制和預防中心（CDC）的數據，2022年有超過一萬名美國人死於毒品吸入過量，創下歷史，其中超過70%都是與芬太尼及其合成物相關。

布里德發表聲明指出，芬太尼對全美各社區的破壞是前所未見，這場危機需要額外的緊急干預措施。「總統拜登所要求的額外撥款，正是各社區所需要的。更多的資金用於醫療，幫助那些與毒癮作抗爭的人們，防止過量吸入，支持公共安全和執法工作，追究因販運毒品而獲利的人。這場危機需要各級政府合作，我感謝總統拜登呼籲提供更多支持。」

哈雷爾表示，全美都面臨著由芬太尼等合成類鴉片藥物所引發的毒品危機，需要各級政府參與對抗這種已經奪取太多生命的瘟疫。總統拜登追加撥款的提議對公共衛生和公共安全有著雙重的考量，挽救毒癮者生命的同時，還部署了更多資源阻止毒品進入社區。

拜登的計畫內容為，由衛生與公眾服務部鴉片類藥物應對部門向各地方總計撥款15億元，用於治療藥片類藥物使用紊亂、購買逆轉藥物納洛酮和支持康復服務等。自2018年以來，該部門總計為120萬人提供了服務，各地方利用其資金購買了近900萬套阿片類逆轉藥物，幫助近50萬例吸入過量的案件。

額外撥款中的12億元將用於打擊芬太尼的販運，通過增加執法和簡短檢測 技術阻止其進入美國邊境。

2023財年，國土安全部（HSI）和移民和海關執法局（ICE）共抓捕了5000名與芬太尼販運相關的人員。