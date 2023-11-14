捷克記者採訪設備與拍攝素材在金山被搶 布里德關切

採訪APEC新聞的捷克媒體在舊金山遭人持槍搶劫。（美聯社）

捷克電視記者沃斯塔爾（Bohumil Vostal）是本周湧入舊金山 參加亞太經濟合作組織（APEC ）峰會的數百名國際記者之一。這次峰會吸引了世界上一些最有權勢的領導人來到市中心和諾布山（Nob Hill）。和許多記者一樣，沃斯塔爾在新聞報導中看到了肆無忌憚的偷竊者、露天毒品 市場和商業空鋪，但他希望能從更積極的角度描繪這座城市。

但是，當三名持槍歹徒在Columbus大道上與沃斯塔爾和他的攝影師對峙，劫走了價值1萬8000多美元的設備及在這座城市拍攝了一天的珍貴鏡頭之後，這位捷克新聞記者周一（13日）接受「紀事報」（Chronicle）採訪時說，他感覺自己被擊碎了。

沃斯塔爾沮喪地說，所有這些內容都丟失了，而他和其他攝製組成員正在爭分奪秒地尋找新的素材。攝影師急匆匆跑到Best Buy購買了接線和新燈，試圖在他的個人攝像機上安裝錄像機。

沃斯塔爾撥打911報警後，警察在一分鐘內趕到現場，此時劫匪正駕駛一輛深色轎車飛馳而去。他說，警察對此表示了同情，舊金山的其他員工和居民聽說了電視攝製組的遭遇後也表示了同情。有些人甚至表達了對這起搶劫案的個人責任感，為他們的城市在成為國際焦點之際表現不佳而感到羞愧。

在世界各國領導人本周抵達舊金山之前，舊金山的官員們爭分奪秒地清理城市街道、打擊犯罪、提高城市聲譽，將APEC視為講述新故事的重要機會。許多人希望這次峰會能打破厄運循環的說法，另一些人則擔心峰會會將犯罪和市中心街道的狀況置於顯微鏡下。

警察局搶劫組的調查人員正在調查周日的搶劫案，市長布里德（London Breed）辦公室的發言人表示，市政府正在努力為捷克記者提供支持。

布里德周一上午在市政廳會見了他們，表達了關切，並保證她的工作人員將幫助他們更換設備。她的發言人克里坦（Jeff Cretan）說，執法部門正在積極打擊搶劫和其他犯罪。

他指出，最近宣布了對一個搶劫團夥的起訴，該團夥被指控搶劫了Noe Valley的一家 Happy Donuts甜甜圈店，此外還有在米慎（Mission） 區的其他搶劫案。

克里坦說，市政府已經向潛在的小偷發出了明確的信息： 「警察會逮捕你，（地方檢察官）會起訴你。」