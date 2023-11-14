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APEC首場新聞簡報 灣區學生「記者」關心永續發展

記者徐蓓蓓／舊金山報導
穆雷(坐著左起)、斯蒂娜、查維德出席第一場新聞簡報會。（記者徐蓓蓓／攝影）
穆雷(坐著左起)、斯蒂娜、查維德出席第一場新聞簡報會。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次舊金山亞太經合組織會議APEC的第一場新聞簡報會是哪一場呢？很多人會想到11日開幕當天下午1時舉行的高官會議和之後的新聞簡報會。其實早在當天上午11時30分，媒體中心就舉行了第一場新聞簡報會，出席的有APEC美方高官穆雷（Matt Murray)、澳洲APEC大使斯蒂娜（Helen Stylianou）以及泰國APEC高官及國際經濟事務部總長查維德（ Cherdchai Chaivaivid）。

與會的記者非常特別，是來自金山灣區多所高中或國中對新聞報導感興趣的十多位學生。學生們手持筆記本、認真記錄，態度十分認真。

穆勒說：「今年美國是東道主。我們的主題是『為所有人創造一個有韌性和永續的未來』。而在這裡的你們正是我們的未來。」

他說：「我很高興給你們介紹我來自澳洲和泰國的同事。澳洲在1989年主辦了第一屆APEC會議，泰國主辦了去年的APEC會議。我們今年APEC的很多議題都是在去年泰國會議的基礎上進行的。」

穆雷介紹APEC會議主要聚焦三大領域，包括貿易和投資，創新和數位化，強勁、安全、平衡和包容的增長。這是所有APEC成員致力達成的目標。但APEC是基於共識之上，並沒有約束力。

「APEC活動實際上會持續一整年。本屆APEC開始於去年12月在夏威夷火奴魯魯的會議，然後是今年2月在南加棕櫚泉的會議，5月在底特律，8月在西雅圖，現在是舊金山，」穆勒說。

斯蒂娜介紹，澳洲是位於亞太地區的西方國家。她對亞太地區的增長潛力深信不疑，並期待看到更多合作。

查維德說，這次是自己第一次到訪舊金山，非常激動。他說，去年泰國APEC會議時，世界剛從新冠疫情中走出來，所以永續發展成為了首要議題。

學生Lucy Wang 問：「你們如何看到全球化帶來的不公平和失業問題？」穆雷回答，韌性和永續發展是APEC聚焦的議題。但在發展過程中有一些社區落在了後面。他指出，Wang觸及到經濟發展中「包容性（inclusivity）」這一重要議題。

另一名學生提問：「如何引導消費主義走向永續發展？」斯蒂娜稱讚這是個好問題，強調永續發展是APEC重點議題之一。她提到通過關注海洋環境和環保方面的科技進步，在永續發展方面樹立標竿。

穆雷鼓勵學子們無論將來決定從事哪一行，都不要忘記今天討論的這些議題。「因為這些對我們星球的未來真的很重要。」

學生記者Lucy Wang提問。（記者徐蓓蓓／攝影）
學生記者Lucy Wang提問。（記者徐蓓蓓／攝影）

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