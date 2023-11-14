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爭范士丹亡夫遺產 受託人提訴訟

編譯組／13日綜合報導
已故范士丹夫婦遺產爭奪戰持續，受託人試圖解除范士丹女兒凱薩琳（如圖）之共同受託人職務。(美聯社)
已故范士丹夫婦遺產爭奪戰持續，受託人試圖解除范士丹女兒凱薩琳（如圖）之共同受託人職務。(美聯社)

聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)的已故夫婿布魯姆(Richard Blum)遺產問題，引發激烈爭奪戰，甚至在范士丹過世之後，爭論仍持續。

舊金山紀事報」報導，本周提交法庭文件中，遺產共同受託人之一的克萊恩(Michael Klein)正尋求解除范士丹女兒凱薩琳(Katherine Feinstein)共同受託人職務。他指控凱薩琳更換遺產擁有莊園內一處房產的鎖。該房產位在斯廷森海灘(Stinson beach)的Seadrift專屬高級社區，並且違反法院命令、以850萬元價格掛牌出售。

今年9月，舊金山高等法院法官拒絕下令立即出售這棟可看到柏利納斯瀉湖(Bolinas Lagoon)的房屋，同時命令對此案進行調解。

但就在隔日，這間住房在北灣郡縣房屋上市服務列表中、被列為「即將推出」(coming soon)，並出現在隸屬於「金門蘇富比國際地產」(Golden Gate Sotheby's International Realty)之「Sherfey Group」地產公司網站。房產占地3565平方呎。

范士丹9月29日過世之前，曾對布魯姆遺產的共同受託人提出三項訴訟，稱他們阻止她獲得信託的權利、希望女兒透過信託來支付持續增加的醫療費用。范士丹的女兒是一名前舊金山法官，持有限耐久授權(limited durable power-of-attorney)，允許她可在訴訟中擔任母親的代表。

布魯姆過世後，范士丹決定於2022年辭去遺產共同受託人職務，克萊恩與凱薩琳是僅存共同受託人。在范士丹過世前提交的文件中，凱薩琳稱，克萊恩不適宜地從信託基金中、扣留范士丹支付持續性醫療費用所需資金。

凱薩琳與布魯姆前一段婚姻的三名成年女兒，現將繼承該信託。

法案文件中，一名代表布魯姆女兒姊妹的律師透露，凱薩琳在范士丹過世前阻止她們見面，甚至阻止交談。文件闡述范士丹留下一些有價值財產，包括大量藝術收藏品、一輛舊寶馬汽車，與留在科羅拉多州Aspen房產的其他車輛。

爭議中的共同財產信託，包括斯廷森海灘房產、舊金山Lyon街一處房屋、華府房產與夏威夷可愛島房屋。

最新文件指控凱薩琳「貿然」試圖出售斯廷森海灘房產，「試圖在母親生命最後數月增加自己財產」。她不僅忽視公開訴訟會帶給范士丹個人傷害，也忽視共同財產信託基金其他受益人。

凱薩琳律師哈特格(John Hartog)對凱薩琳在母親過世後拒絕克萊恩進入房產的說法，提出異議。他電郵表示，克萊恩可進入信託基金擁有的華府房屋，並監督盤點財產過程。

舊金山 華府 醫療費

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