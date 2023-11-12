魏京生、王丹、王軍濤 商議建立「民主中國」方案

王丹、魏京生和王軍濤（從左到右）現身舊金山宣布將開「國是會議」。（記者陳意涵／攝影）

中國民主運動人士魏京生、王丹 、王軍濤11日和美國應對中共 特別委員會主席、眾議員蓋拉格一同在舊金山舉行記者會，宣布將在明年開中國「國是會議 」，商議「結束中共政權、建立民主中國」的方案。

魏京生在發表講話。（記者陳意涵／攝影）

魏京生提及，中國總理李克強甫去世，雖然中國沒有爆發大規模抗議，但中國人民在蓄勢待發。他表示：「習近平的倒行逆施從清零的經濟危機，從政治到軍隊的大清洗，已經不僅使得中下層的中國人民天怒人怨，中上層的官吏和軍人們也是戰戰兢兢，恍恍惚惚。」魏說，在中國國內的反共和反習勢力正在劇增的背景下，國際社會的關注和推動，是中國能否建立民主社會的重要條件。

王丹（左）與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

王丹表示，深處深重災難之中的中國人民，需要創建一個民主中國來獲救，而建立民主中國，更需要周全、可行的操作方案，所以需要一個會議來對方案進行探討。「今天亞太地區和世界的安全與發展關鍵，不是達成一個亞太地區各國同床異夢的共識，這是自欺欺人，而是要結束中共專制暴政。」

王軍濤發言指出，許多國家在過去幾十年間熱中於建立民主國家，但真正成功的卻只有幾個而已，這大多都是因為未曾考慮過轉型過渡的措施。他說，「國是會議」就是為了討論中國走向民主建國過渡的措施，「現在是時候了，該討論共產黨結束之後的中國應該是什麼樣的中國。」

王軍濤在發表講話。（記者陳意涵／攝影）

至於為何選在APEC舉行之際發布消息，王軍濤表示，「我們在和習近平打擂台，在全世界領導人和整個中國關注的時候，提出我們的政治想法，有助於未來政治辯論。」