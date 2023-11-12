眾議員蓋拉格偕中國民運人士 辦中國「國是會議」

美國應對中共特別委員會主席、衆議員蓋拉格表示將在華府舉行中國「國是會議」 。（記者陳意涵／攝影）

亞太地區國家首腦聚會商議世界發展大計的同時，眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與中國民主人士王丹、魏京生、王軍濤一同宣布將開「國是會議 」，商議結束中共 政權、建立民主中國的方案。第一屆中國「國是會議」將於2024年2月在美國華盛頓舉行。

記者會上，蓋拉格作為美國應對中國共產黨 的特別委員會（The Select Committee on the Chinese Communist Party）主席，他率先發言講述了目前中共對於世界的威脅和挑戰。他主要提出，中共向自由世界人民發起心理戰與認知戰。

蓋拉格（右）與王丹並坐。（記者陳意涵／攝影）

蓋拉格說：「華府許多中國觀察家認為，台灣海峽將是21世紀最重要的戰場，而在習近平的眼裡，戰爭已經在另一個最重要的戰場中開始了，就在你們的腦海中。」

在這過程中，特別顯著的便是巨型商業公司對中國共產黨的妥協。蓋拉格提到，中共令一些矽谷的科技巨頭開始主動自我審查；許多公司領袖鮮少對他們在西藏和新疆侵犯人權的行為提出批評；好萊塢也早已自我設限，以保留中國市場；NBA甚至為一名總裁支持香港的推文而道歉。

「我遇到很多美國最大的公司CEO來乞求我，不要在公共場合問他們關於新疆維吾爾人的事情，還有很多人只願意在匿名的情況下見我，因為他們恐懼北京。」蓋拉格說。

蓋拉格總結，中國共產黨正在準備著軍事衝突，而訊息戰層面的戰鬥，已經打響了。

關於美國接下來應對中國實施的戰略，蓋拉格表示，在短短幾個月時間裡，美國就能做到許多事，並且能夠造成深刻的影響。

他表示，美國可以做的第一件事，是切斷美國對中國軍事技術和科技技術方面輸入的資金鏈，「我們不會資助我們自己的滅亡以及支持種族滅絕。這是我們必須要立法通過的策略。」他說，第二件事，是強力禁止抖音（Tiktok）在美國的銷售行動，以使中共無法控制這一美國最大的媒體平台，無法將其包裝成為宣傳和影響的武器。

除此之外，蓋拉格指出，美國還應找到一條重塑在藥物原料、礦物挖掘等重要領域經濟獨立的道路，透過一系列政府鼓勵政策，來使這些行業在美國或可信任的盟國中營運發展。