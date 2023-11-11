葉倫：與中國建立穩定經濟關係 美企應受公平對待

財長葉倫表示，建立美中之間健康穩定的經濟關係，有助使兩國長期受益。 （記者劉先進 ／攝影）

財長葉倫 10日表示，和中國副總理何立峰會晤時，提及建立美中之間健康穩定的經濟關係目標，以使兩國長期受益。「我們並不尋求經濟與中國經濟脫鉤，這將對中美兩國造成損害，並破壞世界穩定，但健康的經濟關係要求美國工人和企業受到公平對待。」

中國國家主席習近平 和總統拜登 ，一年多沒有會晤，兩國關係一度緊張，雙方在貿易、台灣地位和間諜指控等問題上摩擦不斷。7月，葉倫與中國副總理何立峰會面；9月，美中兩國啟動了經濟和金融工作組，為雙方在實質性經濟和金融政策問題上的持續接觸提供管道。下周的APEC會議上，習近平和拜登將會晤。

葉倫說，面對面的外交無可替代，很高興有機會與何立峰進行更個人化的互動。在討論過程中，大家一致認為，深入而坦誠的討論至關重要，尤其意見相左之時。「當前不確定的全球形勢顯示出，我們在未來保持靈活的溝通管道尤為重要。這不僅為了溝通而溝通。它使我們能夠避免誤解和意外升級，做出明智的決定，並努力取得具體的政策成果。」

葉倫說，她和拜登正在推進一個以美國與全球盟友和夥伴共用價值觀為基礎的世界願景。雖然美國有時會利用經濟工具來保護國家安全利益，但其願景也包括，建立美中之間健康穩定的經濟關係，對雙方都有利，為美國公司和工人提供公平競爭的環境。健康的經濟競爭需要一個基於規則的公平競爭環境，

葉倫強調，她與何立峰談到了目標，即實現健康的經濟關係，使兩國長期受益。「我們並不尋求經濟與中國經濟脫鉤。這將對中美兩國造成損害，並破壞世界穩定。但健康的經濟關係要求美國工人和企業受到公平對待。我對中國非市場政策和做法的廣度和深度及其全球溢出效應表示擔憂。這些都是我經常從美國企業那裡聽到的擔憂。」

葉倫說，雙方承諾共同努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管問題。就氣候變化相關的經濟問題以及低收入和新興經濟體的債務問題開展合作。並加強國際金融架構。這包括有意義地增加配額，採取步驟提高代表性不足的成員、地區的發言權，在國際貨幣基金組織採用新的配額公式，以及加快努力發展多邊開發銀行，使其變得更好、更大、更有效。