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盛桃籲MLB讓運動家隊留屋崙 反對遷至拉斯維加斯

記者劉先進／屋崙報導
市長盛桃呼籲，運動家留在屋崙。（記者劉先進／攝影）
市長盛桃呼籲，運動家留在屋崙。（記者劉先進／攝影）

職棒大聯盟（MLB）的東主們預計在14日到16日的會議上投票決定，屋崙運動家隊（A’s）是否從屋崙搬遷到賭城拉斯維加斯。屋崙市長盛桃、市議員勵琪和卡普蘭（Rebecca Kaplan）7日聯合記者會，呼籲東主們投票反對搬遷，讓運動家留在城市內。

不少球迷湧入記者會現場，表達自己的擔憂。盛桃表示，55年以來，運動家一直將屋崙稱之為家，球迷也一直陪伴左右。「我們和球隊一起經歷了好年景，經歷壞年景，經歷了五個不同的老闆，經歷了球隊陣容的動盪和地震。屋崙一直是這隻球隊的一部分，。我們視球隊為家庭，稱之為家人，這是我們的球隊。」

現場球迷大聲反對運動家搬遷到賭城。（記者劉先進／攝影）
現場球迷大聲反對運動家搬遷到賭城。（記者劉先進／攝影）

盛桃說，屋崙已展現承諾，並將繼續努力在市內建造棒球館，「我們已經為場外基礎設施爭取到了超過4億的資金，這比球隊大東主費舍爾（John Fisher ）之前提出的要求還要多，我們展現出誠意，將努力工作，讓球隊紮根於此。」

盛桃說，棒球是一種文化，不能用來交易，也不能將屋崙的文化轉移到不同的城市。運動家隊留在屋崙，不僅對屋崙有好處，而且對職棒大聯盟也有好處。「這將終結多年關於球隊的不確定性。不只是球迷，我們都厭倦了這種不確定性。我希望費舍爾和總裁卡瓦爾（Dave Kaval）也厭倦了不確定性。我們有一個路線圖來完成這件事。拉斯維加斯才剛剛起步。而屋崙的終點線就在眼前。如果你想在屋崙競技場建一座棒球場，我們可以滿足要求。」

現場有不少盒子和裝飾物，呼籲運動家球隊留在屋崙。（記者劉先進／攝影）
現場有不少盒子和裝飾物，呼籲運動家球隊留在屋崙。（記者劉先進／攝影）

卡普蘭說，在屋崙建設新球館，不僅時間更快，也能為運動家節省更多資金。早在2018年，運動家的管理層就發送信件給市議會說，一定會留在屋崙，在現有的競技場或屋崙港口場地建設新球館。但運動家最終並未選擇這些方案。而屋崙已做出大量工作推進項目，不僅通過了最初要求的競技場地區一段的環境影響報告。市議會批准了其中計畫，然後又申請了另一個港口的建設計畫，並得到了市議會的批准。當時，市議會聲稱，必須打造55 畝的球館場所，或3000套住房和數百萬平方呎的零售空間。但運動家目前只想要小一點的、占地9畝的球館項目，沒有住房，沒有零售計畫。

阿拉米達縣勞工委員會執行秘書布朗說，若運動家搬遷，球館上的工作機會岌岌可危。（記...
阿拉米達縣勞工委員會執行秘書布朗說，若運動家搬遷，球館上的工作機會岌岌可危。（記者劉先進／攝影）

卡普蘭說，「他們告訴屋崙跑100哩，只讓拉斯維加斯跑10呎。有時人們會說，在加州，項目很難獲得批准，但我們做到了。如果他們在屋崙需要小規模項目，意味著重新開始。我們今天明確表示，他們不需要從頭開始，項目在屋崙也獲得批准。」

阿拉米達縣勞工委員會執行秘書布朗（Keith Brown）表示， 屋崙的工作機會岌岌可危，競技場的主要勞動力是有色人種，很多是非裔。「運動家隊管理層向拉斯維加斯立法機構承諾，他們將創造1000個新的工作崗位和工會運作崗位，這些不是他們的工作崗位。這些是我們的工作崗位。」

屋崙 投票 加州

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