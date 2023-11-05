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Lyft將在灣區投放2000台電動自行車

編譯陳盈霖／綜合報導
舊金山灣區Lyft公司將在部分地區投放2000台新款電動自行車。（ABC 7）
舊金山灣區Lyft公司將在部分地區投放2000台新款電動自行車。（ABC 7）

舊金山標準報報導，舊金山（San Francisco）灣區Lyft公司，在與旗下負責共享單車計畫的公司Bay Wheels，日前宣布在灣區部分地區投放2000台新款電動自行車，價格夠優惠，且電池壽命是舊型車款的兩倍。此外年費也從169元降至150元，自行車租賃價格從20分降至15分錢。

該公司正計畫擴大服務據點範圍，在舊金山、聖荷西（San Jose）、奧克蘭（Oakland）、柏克萊（Berkeley）和艾姆瑞維爾（Emeryville）等地新增55個停靠站。其中，聖荷西和舊金山將於本周啟動，奧克蘭、柏克萊和艾姆瑞維爾則等待相關單位批准。

此外，日落街區（Sunset）和金門公園（Golden Gate Park）也增加停靠站。新款自行車將不具纜鎖功能，必需在停靠站對接。

Lyft計畫在一些較舊的車款上保留纜鎖功能，允許使用者將車停放在指定停靠站外，但需額外付費。批評人士稱，這些自行車有時會堵塞公眾通行權。

在此之前，該公司在灣區部署約6000輛自行車。Bay Wheels公司表示，目前尚無計畫從舊金山街道上移除舊款Lyft自行車。舊金山市交通局（Municipal Transportation Agency）總監提姆林（Jeffery Tumlin）在聲明中說，「電動自行車非常適合舊金山，它們讓陡峭的山丘變得平坦。」

舊金山 灣區 Lyft

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