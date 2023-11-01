取證困難 金山汽車盜竊1年逾萬件 只有45起被定罪

舊金山街道上碎了一地的車窗玻璃，極有可能之前此地有車被破窗盜竊了。（Getty Images）

舊金山 地檢長辦公室表示，今年1月1日至7月31日期間，已發生的1萬餘起汽車盜竊犯罪案件中，因取證困難，受害者不能證明汽車被盜時車門是上鎖的，最終只有45起被定罪。

華埠 士德頓街上不願透露姓名的小商業主表示，近年到華埠小商業和顧客最頭痛的問題，就是擔心汽車被破窗。一是財務損失，再就是令人非常生氣。因為在舊金山發生汽車盜竊的竊賊不太可能被逮捕，更不用說被起訴了。

記者沿街隨機採訪走在舊金山街道上當地居民，幾乎所有人都有過一次甚至多次的汽車玻璃窗戶被砸被盜竊的經歷，且每每提到這個話題就心有餘悸。

住在諾布山上的居民Joyce告訴本報：「自己的汽車玻璃頻繁被砸碎失竊。例如傍晚在餐館附近的公共停車廠裡，夜晚車輛停靠在路邊時，以及與家人去爬山時將車停在景區內的時候。這給她帶來非常大的困擾，因為每次車窗被砸碎之後，都需要聯繫汽車玻璃廠家，再重新郵寄玻璃。且汽車玻璃不只是貴，廠家郵寄需要等待的時間要很長， 大約二至三周。尤其是在疫情期間，因為運輸的原因，有一次車玻璃等了兩個月。在等待的期間就會嚴重影響到日常的用車，給家庭生活造成極其嚴重的困擾。」

Joyce說：「因為汽車車窗頻繁被砸碎的原因，現在養成了車內不放任何物品的習慣，哪怕是一瓶水或是一張紙都不可以，因為竊賊看到了一點小物件都會以為車內還有更大的物品存放，車窗就容易被砸。另外還增加購買了汽車玻璃保險，以避免每次被破壞後又要花大錢買車玻璃。」

加州 街的市民Dan表示：「常常早上起來出門時，會看到公寓旁邊的馬路上有一地的碎玻璃。看到這些我就會想，昨晚又是那個人倒楣，車窗被砸了呀。且會經常看到這樣的情況，一個月好幾次吧。 」

舊金山警方表示，今年全市的大多數汽車入室盜竊事件，是發生在漁人碼頭等熱門旅遊景區。漁人碼頭是今年迄今為止此類犯罪數量最多的地方。其次是華埠和阿拉莫廣場。 截至今年的9月17日，舊金山市發生了1萬5053起汽車竊盜案。