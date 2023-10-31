阿縣小學萬聖節驚現大麻水果軟糖 有學童吃到病倒

阿拉米達市小學學童吃到摻有大麻的萬聖節糖果。（電視新聞截圖）

阿拉米達（Alameda）學區 官員在30日下午向學生家庭發出緊急警報，稱一阿拉米達小學周末活動的糖果中，發現有含大麻 成分的水果軟糖（cannabis-infused fruit chews），至少有一名兒童已吃下。

據另外三個家庭報告，他們在位於Bay Farm Island的Amelia Earhart 小學29日舉行的家長會活動的巧克力和其他食品中發現了這些水果軟糖。這些食品用藍色紙包裝，被確認為 Kiva LostFarm牌大麻水果軟糖，看起來類似於Starburst糖果。

Amelia Earhart學校校長魯伊斯（Bryan Dunn-Ruiz）在致學生家長的信中説：「我們正在儘快確定這些糖果的來源，以及是否有其他孩子收到了這些糖果。如果您有關於這些水果軟糖的任何信息，或者您在學生的藏品中也發現了大麻糖果，請立即與我們聯繫。」

警方在一份聲明中説，攝入含四氫大麻酚（THC）糖果的孩子病倒了，已立即就醫。截至30日中午，沒有其他關於有人誤食含四氫大麻酚軟糖的報告。

阿拉米達警察局在發給各家庭的通知中冩道：「許多含四氫大麻酚的糖果很像『Trick or Treat』活動中常見的名牌糖果。」這一事件凸顯了我們對萬聖節 等節日慶祝活動期間社區安全的擔憂。

阿拉米達警察局局長喬希（Nishant Joshi）告訴紀事報（Chronicle），雖然有幾條線索需要追蹤，但現在進行調查還為時過早，目前還不清楚TCH糖果的出現是故意還是意外。

他説，美國其他地區也發生過類似事件，但這在阿拉米達還是第一次。

Kiva Lost Farm的糖果似乎是藍莓Dream Chews，每顆糖果含有10毫克四氫大麻酚，每顆售價2元，每包10顆。警方官員指出，許多形式的大麻甜食包裝看起來像知名産品，包括 Reese''s、Sour Path Kids、Jolly Rancher Gummies 和 Doritos。

根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）的説法，糖果、餅乾或其他形式的食用大麻所含的大麻成分可能是成人建議劑量的數倍，任何人，尤其是兒童吃下一整塊四氫大麻酚食用大麻都可能出現過量症狀，包括感知改變、焦慮、恐慌、口齒不清、頭暈、呼吸中斷和心臟問題等。

最近的研究表明，美國兒童誤食大麻的人數急劇上升，根據「兒科」（Pediatrics）雜誌2023年的一項研究，2021年的誤食事件為3045起，高於2017年的207起，其中近四分之一需要住院治療。

阿拉米達警察局證實了正在進行的調查，並表示在獲得更多信息後將及時向社區通報。