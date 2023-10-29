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OpenAI租賃Uber金山總部辦公樓

記者王子涵／舊金山報導
ChatGPT開發者OpenAI公司將租賃位於米慎區的兩座隸屬於Uber公司的辦公樓。（X 截圖）
ChatGPT開發者OpenAI公司將租賃位於米慎區的兩座隸屬於Uber公司的辦公樓。（X 截圖）

舊金山今年最大的一筆辦公樓租賃交易剛剛完成。ChatGPT開發者OpenAI公司將租下位於米慎區的兩座原本隸屬於Uber公司的辦公樓。這筆交易將進一步鞏固這家新興的人工智能巨頭在舊金山的地位。

這筆交易已在坊間流傳了數月，OpenAI將接管近50萬平方英呎的辦公空間。這是自2018年以來，舊金山最大的辦公室租賃交易。之前舊金山的辦公空間大部分被科技公司佔據，但在疫情、行業裁員和遠程辦公的影響下，包括Facebook、Salesforce以及Linkedin公司都先後將辦公空間放上轉租市場。

行業專家解讀，OpenAI的擴張計畫預示著整個科技行業的復甦，舊金山的城市領袖也寄希望於OpenAI帶動整個科技行業繼續發展。新的辦公空間將能夠容納2000名員工。

舊金山市長布里德（London Breed）一直是人工智能產業的大力支持者，她對該交易表示歡迎。她在一份聲明中表示，OpenAI處於一個能夠改變世界的行業最前線，她為它們在舊金山的擴張感到自豪，這裡是夢想開始的地方。

「如果你想成為下一個科技發展潮流的一部分，這裡就是你要去的地方。」布里德說。

最近，多家人工智能初創公司都在舊金山開設新的辦公場所，包括Anthropic、Hive AI、 Hex。

Uber發言人表示，很高興這筆出租案在競爭激烈的辦公房地產市場上脫穎而出，Uber透過調整辦公空間需求，員工能夠更好連接在一起，並進行嚴格的成本管理，為米慎灣帶來更多的客流量，這是一個三贏的局面。

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