我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

威善高：續競選州參議員第3任期

記者王子涵／舊金山報導
促進住房建設和加強LGBTQ社區權利是威善高關注的重點。（記者王子涵╱攝影）
促進住房建設和加強LGBTQ社區權利是威善高關注的重點。（記者王子涵╱攝影）

代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）宣布，自己將競選州參議員的第三任期。

威善高本有意接棒前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）在國會中的席位，並為此已經積累了競選資金和其他議員的背書。但在上個月，裴洛西宣布儘管她已經從領導層卸任，但她仍尋求連任舊金山選區代表，並宣佈自己將參加競選。這改變了威善高的計畫。

53歲的威善高曾連任舊金山市議員，在2016年成功當選州參議員。25日，威善高在X平台（原推特）上，宣布再次競選現任席位，尋求第三任期。文中強調了他在州議會中取得的成就。

「我們在可負擔住房的問題上取得了超出所有人想像的成就。」威善高表示，「面對反LGBTQ+仇恨浪潮，我們積極爭取權利，尤其是為LGBTQ青年。我們還通過了全面氣候行動法。」

威善高是舊金山卡斯楚區（Castro）居民，他是州議會中最直言不諱的進步派議員之一，促進住房建設和加強LGBTQ社區權利是威善高關注的重點。本月，州長紐森（Gavin Newsom）簽署了威善高的一項提案，即加快推進一些住房建設，但同時否決了威善高關於迷幻蘑菇合法化的提案。

威善高說：「不幸的是，我們的進步成為全國各地偏執者的目標。」去年，兩位保守派人士攻擊了身為猶太裔和同志的威善高，通過電話留下了死亡威脅。

威善高仍希望自己在職業生涯邁出下一步，並在未來競選裴洛西在1987年贏得的國會席位。

州參議員威善高是州議會中最直言不諱的進步派議員之一。（記者王子涵╱攝影）
州參議員威善高是州議會中最直言不諱的進步派議員之一。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 裴洛西 參議員

上一則

罷免阿縣地檢長 4華裔號召選民簽名

下一則

萬聖節要搗蛋 桑尼維爾「安全」上榜全美22名

延伸閱讀

習近平見加州州長紐森 稱中美雙方利益緊密

習近平見加州州長紐森 稱中美雙方利益緊密
紐森訪中對美中的意義

紐森訪中對美中的意義
洛城新語／紐森訪中仍有價值

洛城新語／紐森訪中仍有價值
紐森訪中體驗比亞迪「原地掉頭」黑科技 稱想買2台

紐森訪中體驗比亞迪「原地掉頭」黑科技 稱想買2台
環時：紐森訪華互利共贏 有望成中美和平穩定火種

環時：紐森訪華互利共贏 有望成中美和平穩定火種

熱門新聞

北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

襲擊舊金山中領館嫌犯 被警擊斃細節曝光

2023-10-20 14:31
由於認定Cruise無人駕駛計程車對公共安全構成威脅，加州車管局決定吊銷其營業執照。（美聯社）

威脅公安 金山Cruise無人計程車遭加州車管局吊銷營業執照

2023-10-25 02:20
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12
本周加州多地將迎來冰點氣溫。（國家氣象局）

本周灣區降溫迎惡劣天氣 可能影響市民戶外活動

2023-10-23 02:19

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人