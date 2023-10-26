威善高：續競選州參議員第3任期

促進住房建設和加強LGBTQ社區權利是威善高關注的重點。（記者王子涵╱攝影）

代表舊金山 的加州參議員 威善高（Scott Wiener）宣布，自己將競選州參議員的第三任期。

威善高本有意接棒前聯邦眾議長裴洛西 （Nancy Pelosi）在國會中的席位，並為此已經積累了競選資金和其他議員的背書。但在上個月，裴洛西宣布儘管她已經從領導層卸任，但她仍尋求連任舊金山選區代表，並宣佈自己將參加競選。這改變了威善高的計畫。

53歲的威善高曾連任舊金山市議員，在2016年成功當選州參議員。25日，威善高在X平台（原推特）上，宣布再次競選現任席位，尋求第三任期。文中強調了他在州議會中取得的成就。

「我們在可負擔住房的問題上取得了超出所有人想像的成就。」威善高表示，「面對反LGBTQ+仇恨浪潮，我們積極爭取權利，尤其是為LGBTQ青年。我們還通過了全面氣候行動法。」

威善高是舊金山卡斯楚區（Castro）居民，他是州議會中最直言不諱的進步派議員之一，促進住房建設和加強LGBTQ社區權利是威善高關注的重點。本月，州長紐森（Gavin Newsom）簽署了威善高的一項提案，即加快推進一些住房建設，但同時否決了威善高關於迷幻蘑菇合法化的提案。

威善高說：「不幸的是，我們的進步成為全國各地偏執者的目標。」去年，兩位保守派人士攻擊了身為猶太裔和同志的威善高，通過電話留下了死亡威脅。