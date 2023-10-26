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因疫關停 卡普萊綠洲庇護所重新開張

記者楊逸辰／舊金山報導
卡普萊家庭綠洲庇護所慶祝重新開放。（記者楊逸辰／攝影）
卡普萊家庭綠洲庇護所慶祝重新開放。（記者楊逸辰／攝影）

市長布里德、無家可歸與支持性住房管理部門 (Department of Homelessness and Supportive Housing)，25日與聖安東尼基金會（St. Anthony Foundation）一起參與了卡普萊家庭綠洲庇護所（Kaplan Family Oasis Shelter）重新開張的活動。

卡普萊家庭綠洲庇護所是一座擁有59個房間的汽車旅館，專門爲女性、小孩和正在經歷無家可歸的家庭提供住所。

這座汽車旅館以前就運營過一段時間。那時它為經歷家庭暴力的婦女和兒童提供收容場所。經過三年疫情，庇護所處於關門結業的邊緣。聖安東尼基金會在挺身而出，同意收購這座設施，來讓那些不幸的家庭能夠在這個安全的地方繼續受到庇護。

聖安東尼基金會成立於1950年，是舊金山最全面的安全網路中心，為有需要的家庭和個人提供基本服務、醫療保健和穩定住所。

「聖安東尼基金會與卡普賴家庭綠洲庇護的合作，為人們帶去關照，展現了非盈利組織之間合作，可以很好地幫助有需要的人們。我們保證盡力實現貧窮在世代之中不被流傳。」聖安東尼基金會執行長貝基（Nils Behnke）説。

「保護綠洲庇護所這樣的特殊空間為，減少沒有住所的無家可歸者帶來很的幫助，」市長布里德説，「我們很榮幸能夠和聖安東尼基金會一起繼續幫助這些家庭，不僅爲他們提供臨時住所，更為他們提供他們絕對需要的服務和資源。」

但是去年，在舊金山就有約6000名婦女經歷了無家可歸，約占整個舊金山無家可歸人群的40%。而約80%的無住所婦女是她們受到虐待和創傷。

「女人經歷無家可歸的原因和男人有很大的不同。」聖安東尼基金會策略計劃主管泰赫登（Juliana Terheyden）説。

在卡普萊家庭綠洲庇護所，婦女和兒童將會受到醫療服務、工作培訓、工作機會、幼兒照料和衣物提供等服務，爲他們提供安全放心的環境。

市長布里德參加慶祝卡普萊家庭綠洲庇護所重新開放。（記者楊逸辰／攝影）
市長布里德參加慶祝卡普萊家庭綠洲庇護所重新開放。（記者楊逸辰／攝影）

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