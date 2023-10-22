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「一切始於這裡」 布里德：舊金山面臨挑戰 但仍是世界最美麗城市

記者王子涵／舊金山報導
11位本地藝術團體在現場的11處長方形牆壁上進行繪畫，內容包括眾多舊金山標誌性符號，如勇士隊、棒球、金門大橋、嬉皮文化等。（記者王子涵/攝影）
11位本地藝術團體在現場的11處長方形牆壁上進行繪畫，內容包括眾多舊金山標誌性符號，如勇士隊、棒球、金門大橋、嬉皮文化等。（記者王子涵/攝影）

「一切始於這裡」（It All Starts Here）是由舊金山商業領袖、科技公司及各界名流共同合作推出的該市歷史上規模最大的城市形象線上宣傳活動。21日，包括市長布里德（London Breed）在內的超過200位居民、藝術家、小商業主及活動主辦代表一起，在市中心的東切區廣場（The Crossing at East Cut）共同舉辦慶祝，期待扭轉疫情以來城市的低迷氣氛，重振舊金山的活力。

當天活動從上午11時開始，一直進行到下午5時，現場有音樂表演、舞龍舞獅、塗鴉繪畫等節目。11個本地藝術團體在現場的11處長方形牆壁上，盡情揮筆繪畫，內容包括眾多舊金山標誌性符號，如金州勇士隊、巨人棒球隊、金門大橋、嬉皮文化等。

布里德市長表示，許多公司擴大了在舊金山的商業版圖，這樣成功的商業故事應該被聽到。...
布里德市長表示，許多公司擴大了在舊金山的商業版圖，這樣成功的商業故事應該被聽到。（記者王子涵/攝影）

市長的到場點燃了現場的氣氛，一些民眾爭相和市長合影。布里德表示，舊金山是世界上最美麗、最具標誌性的城市之一，這一點從來都沒有改變。但同時，舊金山也是個人口眾多、面臨挑戰的大都市，特別是近年大流行期間，但我們將盡全力，解決現有的問題和困難。

布里德提到即將舉辦的APEC會議。她表示，250名來自世界各地的APEC參會者，目前已經先行來到舊金山參觀，為各自的訪問團做準備。布里德市長邀請他們到全市的各處參觀走訪，其中包括因毒品和遊民而聲名遠播的田德隆區，並不沒有避諱犯罪率高或低收入聚居的社區。

「我們沒有向他們隱瞞任何事情，把這些挑戰展示給他們，能夠幫助他們更全面了解這座城市。」布里德說，「參觀者告訴我，這些挑戰並不是舊金山所獨有的，他們在各自的家鄉也經歷著相似的挑戰，這是非常積極的交流體驗。」

在被問及如何保障經商環境安全，以及如何看待多家科技公司遷出舊金山時，布里德市長表示，雖然有一些公司離開舊金山，但許多公司在此期間擴大了在舊金山的商業版圖，這樣成功的商業故事也應該被聽到。例如，「香奈兒（Chanel）剛為新大樓投資6200萬元，一些當地的咖啡店也從疫情初期在車庫中經營，到目前進軍市中心。」布里德說，「儘管挑戰仍然存在，但是我們每一天都在為之努力，勇敢面對。」

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