舊金山11月APEC會議期間 可上3官網查詢相關動態

舊金山APEC會議期間，市民和遊客的日常生活難免會受到影響，請即時查閱官網，了解動態。（記者李怡╱攝影）

舊金山 將在11月11日至18日期間，舉辦亞太經會議（APEC ），會實行嚴密的安保措施，屆時到訪舊金山的遊客和當地的居民，需要清楚了解當地的安全行動區域以及戒嚴區域。居民和遊客應透過造訪以下當地資源，提前規畫行程，以確保充分了解APEC相關活動，以及對公眾的預期影響。

★舊金山市政府官方網站SF.gov

SF.gov是舊金山所有城市服務的集中網站，將作為門戶頁面，引導居民和客人了解APEC期間城市服務連續性的信息，包括公共交通臨時改道、公共景點面向公眾的服務時間調整，以及針對小企業的信息。請造訪SF.gov/apec以了解更多資訊。

★多語服務電話3-1-1

居民和遊客可以致電3-1-1，從311客戶服務中心獲取有關APEC相關主要活動的最新信息，包括交通中斷和交通改道。3-1-1提供200多種語言的客戶服務支援和翻譯服務。

★舊金山警報系統AlertSF

舊金山的緊急通知系統AlertSF透過電子郵件、簡訊或電話向訂閱者提供緊急更新。AlertSF將用於向所有在舊金山居住、工作或訪問的人告知APEC對城市服務的重大影響，例如交通中斷，以及緊急公共資訊和警報。AlertSF透過發送郵政 編碼簡訊至888-777，或發送APEC2023簡訊至888-777以獲取與APEC相關的緊急資訊。

聯邦和地方機構將在亞太經合組織會議前一周舉行新聞發布會，重申影響並提供最新情況。