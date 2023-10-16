最低時薪25元 加州40萬醫護將加薪

加州眾議員楊馳馬(右)表示，加州通過醫護人員最低時薪25元法案，意味著全州超過40萬的基礎醫療照護人員將得到加薪。（記者李怡╱攝影）

加州 眾議員楊馳馬（ Matt Haney）也是AB1672法案，即「我們的護理很重要」（Our Care Counts）法案發起人，15日發表聲明表示，加州通過醫護人員最低時薪25元法案，意味著全州超過40萬的基礎醫療照護人員都將得到加薪，加州的醫護人員薪資將成為全國最高的。

楊馳馬表示，這項法案的通過，將使加州醫護使系統更加穩定，填補護理人員流失的空缺，吸引更多人從事醫療護理工作，從而達到衛生保健系統的平衡良好發展。他感謝州長紐森與所有支持法案的醫院協會，以及所有齊心協力推動此法案的人們。

法案在立法階段得到全國最大的長期護理工會（SEIU Local 2015 ）的支持。 這項法案支持護理工人能夠直接與州政府談判，以保護基礎護理工人的勞動權益和福利 。法案旨在避免護工從業者流失的同時，讓加州長者和殘疾人享有更優質的護理條件和選擇。

楊馳馬表示，他起草了這項法案，因為基礎護理人員是加州長期護理行業的支柱。他們所做的工作很重要，他們應該得到尊重。AB1672法案允許護理人員直接與州，而不是與個別縣進行談判，從而可以改變這個行業對護理人員的不公平待遇，並確保加州的老年人和殘疾人都可以獲得優質護理。

工會組織SEIU Local 2015主席德拉克魯茲（Arnulfo De La Cruz ）表示：「很榮幸能讓大家了解到護理人員每天所面臨的挑戰。『我們的護理很重要』法案是轉變加州長期護理行業、確保老年人和殘疾人獲得他們應得的高質量護理的必要且關鍵的一步。我們期待繼續擴大加州護理員工的權益，為長期護理行業創造革新條件。」

目前，加州正經歷看護危機。需要家庭護理的老年人和殘疾人的數量與日俱增。目前全州的護理人員數量滿足不了需求。更糟的是，長期護理行業面臨嚴重的人員流失問題。因為低薪和無法獲得福利保障，許多從業人員都已經改行。

來自舊金山 的Meimei已經擔任長期護工20多年，多是為高齡長者提供家中護理工作。近期因舊金山的物價上漲，尤其是昂貴的電費和水費，讓她幾乎無力承擔基本的生活開支。 她表示：「AB 1672法案的通過，可以讓每個護工都可以得到他們應有的工資。」