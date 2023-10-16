假冒餐廳社群帳號 灣區民眾匯款訂餐受騙

灣區餐廳最近紛紛傳出遭設假冒的Instagram商業帳號，被騙子用來詐欺顧客，其中包括大型餐廳如Dalida等。(Google Maps)

舊金山 居民懷特 (T′Andre White) 一直想嘗試當地一家著名餐廳John′s Grill的名菜。有天突然在Instagram發現有關這家餐廳廣告訊息，稱提供特價晚餐，一份只需要15元。懷特大喜過望，馬上點擊Instagram訊息內的連接，傳入30元為他與友人訂下兩人份的餐點。

然而這個Instagram帳號是假的，懷特沒有注意到該Instagram尾端出現的不是這家餐廳真正的帳號johnsgrillsf，而是johnsgrillsf__ ，沒有特別留意下，一般人很難注意到騙子所加的這條底線。

灣區 餐廳最近紛紛傳出假冒Instagram商業帳號。大大小小的餐廳都被騙子用來詐欺 顧客，其中包括大型餐廳如舊金山的地中海菜餐廳Dalida，或者是新開幕的新加坡餐廳Dabao Singapore。

對餐廳業者，這種詐欺事件非常惱人，他們特別花時間通報Instagram母公司Meta，然而發現Meta沒有什麼反應。餐廳業者表示，如果顧客受到詐欺，可能會影響到他們對餐廳的好感，傷害餐廳的生意。

懷特受騙後，發佈一道Instagram稱，騙子手法高明，他不幸中計上鉤。

根據舊金山紀事報，這些假帳號仿製餐廳Instagram資訊，下載表情符號 (emojis) 。這些假冒餐廳商業帳號者通常是Instagram私人帳號，帳戶內沒有發佈任何私人訊息，只有發布一些欺騙性假資訊，吸引顧客上鉤。

何以網路釣魚詐騙者 (phishers) 目標集中於灣區餐廳事業，原因仍難確定。舊金山紀事報試圖聯繫一些冒牌Instagram商業帳號，然得不到任何回應。舊金山餐飲業過去也面臨過詐欺問題。根據報導，許多騙子去年採用負面Google評語，火力集中攻擊某些灣區餐廳，同時威脅業者付款，否則不將這些負面評語取消。

舊金山新加坡餐廳Dabao Singapore餐廳東主艾米莉 . 林 (音譯，Emily Lim) 曾面臨過三次假冒Instagram商業帳號問題。她通報Instagram前兩個假冒帳號，然而由於第三個帳號假冒技巧高明，當艾米莉 · 林試圖轉報Instagram時，通報程序受阻，無法順利達成目的。