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參與維安APEC 911工會盼雙倍薪

記者李怡／舊金山報導
舊金山為即將到來的APEC會議做積極的服務和安保準備。（舊金山APEC組委會供圖）
舊金山為即將到來的APEC會議做積極的服務和安保準備。（舊金山APEC組委會供圖）

距離舊金山舉辦亞太經濟合作組織峰會（APEC）還有四周時間，但近來市內治安破壞事件頻發，舊金山的治安問題再一次成為大家關注的焦點。 因此舊金山應急管理處動員911調度員也參與到峰會的安保工作中，卻遭到舊金山911工會的反對。

工會成員表示，為維護911調度員的權益，要求在峰會期間為其提供雙倍工資，並提供酒店住宿，以便讓需要長途通勤的調度員能夠執勤期間不必舟車勞頓。預計許多調度員將被迫強制加班，輪班時間從每周40小時延長至60小時。 調度員在正常工作時間每小時的收入是50至60元。因為市政府部門與其工會之間的衝突，911成員是否能被順利調度，具體實施計畫還在進一步討論中。

舊金山市長辦公室媒體發言人李美生向本報表示：「並不擔心APEC會議期間的治安問題，屆時會議安保會由聯邦安全部門派遣人員負責。」

除本地警力外，聯邦特勤局（Secret Service）屆時將負責APEC會議的安全工作。

特勤局的任務是規畫會議相關的一切安全事務，從防範無人機和飛機等潛在的海上和空中襲擊，到設立委員會來協調地方、州和聯邦當局行動。安全措施可能需增加警力，包括國民民兵、炸彈偵察犬、監視和狙擊手的數量。當局還將採取措施，檢測和減輕大規模殺傷性武器，例如化學製劑或炸彈。

早在今年3月，國土安全部將11月12日至18日APEC會議認定為「國家特別安全活動」。這意味著聯邦當局將牽頭負責活動的所有保全工作。上一次在美國舉行的APEC峰會是2011年在夏威夷，聯邦政府也採取了相同的安全措施。

舊金山市長布里德辦公室聲明：「舊金山很高興與聯邦夥伴合作，確保APEC成員經濟體的領導人和與會者在會議期間的安全。屆時活動中心將設有多層安全措施，包括需要通行證才能進入 的區域。馬士孔尼會議中心周圍可能會實行戒嚴。」

聯邦當局估計，活動的安保人員總數可能達2000至5000人。舊金山警察局目前有1500名警察。7月31日舊金山警察局已宣布，會議期間不會批准警員休假，且每位警員將實行12小時輪班制。

舊金山 APEC 檢測

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