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秋季防流行病 官員籲接種RSV新疫苗、流感疫苗、升級新冠疫苗

記者徐蓓蓓／灣區報導
聖他克拉拉縣CVS藥房內的疫苗接種廣告。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉縣CVS藥房內的疫苗接種廣告。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克克拉縣健康官員強烈推薦居民盡快接種疫苗，在這個秋季更好地保護好自己和他人健康。目前有針對RSV(呼吸道合胞病毒）的新疫苗，新冠疫苗也有升級，本年度流感疫苗，也已經到達診所和各大藥房。

政府公共健康部門重啟了公眾追蹤普通病毒傳播和社區風險的工具。升級後的數據看板，會根據污水分析顯示流感和RSV的流行水平。任何個人和組織都可以登錄sccphd.org/fludata 網站，去了解流感和RSV的流行狀況，以採取必要措施來預防。

「新冠疫苗，流感疫苗以及其他常規疫苗是安全、有效防止疾病的最佳方式，」聖他克拉拉縣公共健康局副局長魯德曼（Sarah Rudman)說，「及時接種疫苗可以保障你和家人的健康，減少去醫院的次數，緩解急診室擁擠狀況，保證社區成員可以在緊急情況下得到他們需要的照料。」

2023年9月升級的新冠疫苗是針對目前社區流行的新冠類型的最好防護。年齡六個月以上的所有居民今秋需要接種最少兩種疫苗：升級的新冠疫苗和本年度的流感疫苗。嬰兒和孕婦還要接種今年首次推出的RSV疫苗。欲獲取更多RSV疫苗接種信息，可以登陸疾病控制和預防中心網站。

「每一年，我們的醫療系統都收治不少罹患RSV的嬰兒。今年，我強烈推薦嬰兒和孕婦接種新疫苗，這樣可以更好地保護家人和孩子，」聖他克拉拉谷健保的兒童傳染病專家莫尼（Vidya Mony)說。

接種升級新冠疫苗最好的地方就是你平時去的診所或本地藥房。有健康保險的人，大部分可以免費接種。

聖縣公共健康部門會幫助沒有或保險有限的19歲以上成人通過聯邦政府的CDC Bridge Access項目獲得疫苗接種。這個項目提供的新冠疫苗，通過加州分配到聯邦認證的地方健康中心和其他機構。Walgreens和CVS這樣的零售藥房也會通過這個項目獲得新冠疫苗。獲取關於CDC Bridge Access 項目的更多信息可以登錄 vaccines.gov網站。

18歲以下兒童可以通過聯邦「兒童疫苗計畫」免費接種新冠疫苗。聖他克拉拉縣已經有超過100名醫生註冊這一計畫，提供免費疫苗。獲取更多「兒童疫苗計劃信息」可以登陸eziz.org/vfc/provider-locations。

縣公共健康部每年從加州政府獲得免費流感疫苗並分配到非營利組織和其他地方公共機構。聖他克拉拉谷健保藥房也在全縣境內提供流感疫苗。

更多關於疫苗接種地點信息可以訪問 sccphd.org/ProtectThem。

如果沒有健康保險或固定醫生的話，社區診所和縣健康系統都可以幫助參保。可以撥打電話1-866-967-4677，或是在周一到周五早8時到晚5時間，造訪位於聖荷西市770 South Bascom Avenue的病患服務部（Patient Access Department)。

流感疫苗 保險 加州

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