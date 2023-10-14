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猶太社區市政廳前集會 呼籲拯救遭哈瑪斯劫持人質

記者楊逸辰／舊金山報導
來自以色列的拉菲利（右）。（記者楊逸辰/攝影）
來自以色列的拉菲利（右）。（記者楊逸辰/攝影）

周五中午，支持以色列猶太社區組織UnXeptable與猶太社區關係委員會（JCRC）在市政廳前的城市中心廣場（Civic Center）舉行集會，呼籲各方將被哈瑪斯劫持的以色列人質迅速且安全地帶回家園。

10月7日清晨，以哈瑪斯軍事單位為主的加沙武裝團體成員越界進入以色列南部。控制住邊境以軍士兵後，他們對以色列平民展開屠殺。哈瑪斯軍事單位和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）表示，他們總共握有大約130名以色列人質。以色列政府表示，已知有逾千名以色列人遇害，包括數百位平民。

新以色列基金會副主任卡明。（記者楊逸辰/攝影）
新以色列基金會副主任卡明。（記者楊逸辰/攝影）

UnXeptable組織成員、新以色列基金會副主任卡明（Shimrit Braun Kamin）對加沙地區被哈瑪斯殺害的以色列居民表示哀悼，並對被劫持的以色列人質表示擔憂。「2000名民眾就這樣被襲擊，女人，小孩，最年輕的只有六個月大的嬰孩，光是想像那樣的畫面就讓我顫抖。」她説道，「那些照片裡的小孩們……他們的心裡該怎麽消化這樣的事？他們有食物沒有？有藥物沒有？」她説，自己收到了許多灣區猶太社區同胞成員的來信，他們中有許多人在這場襲擊中失去家人或者有家人遭到劫持，他們之中有好幾位來到了現場分享他們的故事。

其中之一是來自以色列基布茲古沃洛特（Kibbutz Gvulot）的拉菲利女士（Efrat Rafaeli），她的家園離加沙只有五英里遠。周六早上她醒來面對的，是Whatsapp群聊中滿目的襲擊與殺人的信息，她在以色列的朋友們都在説恐怖分子進入了他們的社區。

「那些消息是那麼的令人慌亂、震驚與害怕，簡直就不像是真的，」她講道，「我馬上打電話給我母親，她就住在加沙地帶的一個小區中。她還安全，我這才鬆了口氣。」可是後來，她的朋友們開始給她傳來更加令人不安的消息，有人的母親被抓去作人質，有人的兄弟被殺死，有人的兒子在混亂中失蹤……。

猶太社區關係委員會CEO格里高利。（記者楊逸辰/攝影）
猶太社區關係委員會CEO格里高利。（記者楊逸辰/攝影）

「我們並不怕哈瑪斯！」猶太社區關係委員會CEO格里高利先生（Tyler Gregory）在演講中喊道，「我們怕的是冷漠，我們怕的是不關心，這才是這個時代我們最大的敵人。」他呼籲各個社區，關注以色列猶太人民的命運，並呼籲立即將還在被劫持的人質送回家園。

「把他們帶回家！把他們帶回家！」現場的集會人群響起一聲又一聲的回應。

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