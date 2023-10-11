賀雙十 金山華埠國父紀念館辦國慶大會

中國國民黨駐美總支部常委楊崑山。（本報記者╱攝影）

中華民國 112年國慶日10月10日，中國國民黨 駐美國總支部、中華文化傳統協會在華埠國父紀念館舉辦國慶大會。出席嘉賓共同唱美中國歌，並向國父遺像行三鞠躬禮，以緬懷孫中山先生和革命先烈的犧牲奉獻，珍惜現在自由民主的生活。

出席來賓包括中國國民黨駐美總支部常委楊崑山、駐舊金山 台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山華僑文教中心主任蘇上傑、中華文化傳統協會共同主席鄧灼照、合和總會館主席謝躍池、國民黨中評委張人睿、中央委員王維、國父紀念館館長陳夏儀等。

楊崑山表示，國父孫中山先生領導武昌起義，各省相應才創建中華民國。國父還首創三民主義、五權憲法、建國方略、建國大綱的建設藍圖。本應一片光明，但國運艱難，中華民國先後有袁世凱竊國、小日本狼子野心、國共內戰，在隨後經國總統的勵精圖治，才實現輝煌奇蹟。「今天慶祝雙十國慶的最大意義，是通過全民覺醒，效學革命先烈大無畏精神，在明年1月13日投下神聖一票，鑄成政黨輪替。」楊崑山說，「恭祝中華民國國運昌隆，中國國民黨加油。」

朱永昌表示，過去幾天本地僑界已經在灣區各地舉辦雙十國慶活動，氣氛是熱鬧又熱情。「中華民國在台灣經過漫長時間的轉型，已經成為一個經濟基礎深厚、文化繽紛多元的國家。」朱永昌說，「華僑是革命建國之母，在今天要感謝舊金山本地僑界對於中華民國的支持和協助。」

鄧灼照表示，每逢這一天都應當歡欣鼓舞。目前中華民國有著民主自由的生活方式、經濟蓬勃發展、科技工業發達，我們要銘記犧牲的戰士、同志和民眾，勉勵大家繼續為自由民主而奮鬥。