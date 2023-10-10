中領館遇襲警方封鎖道路 華人擔憂治安

舊金山警方封鎖中領館周邊道路。圖中可看到簽證處被撞壞的門用塑膠布擋住。(記者李怡╱攝影)

中國駐舊金山 總領事館昨（9）日下午發生被車輛衝入領事館簽證 處的重大突發事件，案發後引起華人社區震驚，感到非常恐慌，也紛紛表達對舊金山治安的擔憂。

此外，舊金山將在11月舉辦亞太經濟合作組織（APEC）領袖會議，各方正密切關注中共領導人習近平是否會出席這項會議，並與美國總統拜登會晤。這也使得此時發生的汽車衝進中領館 事件，引發更多議論。

舊金山警察局媒體發言人9日表示，下午3時左右， 舊金山警局北岸分局接到報案，稱有車輛衝入中國駐舊金山總領事館。警員趕到現場後，開槍擊中一名嫌疑人。稍後這名嫌疑人被宣布死亡。根據社群訊息，有人估算現場至少有11輛警車和急救車。

警方表示，因案件發生在駐美外國使領館內，涉及多個管轄部門。 舊金山警察局正在與加州和聯邦部門進行聯合調查，目前沒有更多細節公布；並請知情人士向警方提供照片、視頻等任何形式的相關線索。

記者當天下午抵達現場時可以看到，警方在中領館附近道路拉起封鎖線，並要求民眾避開這一地區。路過的華人黃先生表示，他因擔心最近的治安，當時正好要去日本城接太太下班，結果就遇到中領館附近道路封鎖。他感慨說：「連使領館都遇襲，這地方還能待嗎？」他表示對舊金山治安非常擔憂，非常恐慌，感到沒有安全感。

舊金山警方封鎖中領館周邊道路。(記者李怡╱攝影)

一位名為Cathy的女士在社媒上貼文，她昨天到領事館準備辦理簽證。下午三點左右，突然一 陣撞擊聲，即見有一車輛撞入，隨即有兩名保安試圖予以制止，並聽到槍響。在大廳內的民眾快速往室外跑。事發令人驚心，緊張情緒久久不能平息。

老華僑周先生說，最近他剛到中領館參加中國國慶酒會。聽到這樣的消息非常震驚與遺憾，希望警方等相關部門能認真處理。

還有路過民眾表示，不知這宗事件是否與最近巴勒斯坦與以色列衝突相關。

也有在洛杉磯的人士在網媒上表示，還好洛杉磯中領館的簽證在三樓，否則這樣隨時可被衝撞的心理壓力，令人不安。