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南灣雙十升旗 賴銘琪：民主制度在華人社會是可行的

本報記者 / 聖荷西報導
現場來賓雲集，經文處和僑教中心人員與主流政要、僑務委員合影。（本報記者 / 攝影）
現場來賓雲集，經文處和僑教中心人員與主流政要、僑務委員合影。（本報記者 / 攝影）

金山灣區中華民國國慶委員會，10月7日上午依慣例在聖他克拉拉縣政府廣場，舉行112年雙十國慶升旗典禮。台北駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪協同各組組長、金山灣區文教中心主任莊雅淑及中心同仁、多名主流政要及僑學各界人士近千人出席。

舊金山灣區黃埔旗隊、北加州空軍大鵬旗隊、海軍旗隊、北加州復興崗校友會旗隊、及北加州北一女校友會儀隊，在雄壯威武的軍樂聲中，踏著整齊的步伐護送中、美國旗進場，童軍468團擔任升旗重任，星條旗和青天白日滿地紅旗在眾人的注目下冉冉升起。北加州台大校友會合唱團帶領現場僑胞來賓，高唱兩國國歌及國旗歌完成升旗儀式，場面莊嚴隆重。

童軍468團擔任升旗重任，青天白日滿地紅旗在眾人的注目下冉冉升起。（本報記者 /...
童軍468團擔任升旗重任，青天白日滿地紅旗在眾人的注目下冉冉升起。（本報記者 / 攝影）
金山灣區中華民國國慶委員會，10月7日上午依慣例在聖他克拉拉縣政府廣場，舉行11...
金山灣區中華民國國慶委員會，10月7日上午依慣例在聖他克拉拉縣政府廣場，舉行112年雙十國慶升旗典禮。（本報記者 / 攝影）

國慶委員主任委員陳立功致辭，除了祝賀中華民國112歲生日，也感念國父孫中山先生和先賢、先烈的犧牲下建立亞洲第一個民主共和國，才有今天自由民主的國家。

陳立功致辭感念國父孫中山先生和先賢、先烈的犧牲下建立亞洲第一個民主共和國，才有今...
陳立功致辭感念國父孫中山先生和先賢、先烈的犧牲下建立亞洲第一個民主共和國，才有今天自由民主的國家。（本報記者 / 攝影）

賴銘琪致詞時表示，青天白日滿地紅的國旗成為全球華人世界追求民主、自由的象徵，台灣的中華民國已經向全世界證明，民主制度在華人社會是可行的。中華民國自由民主的燈塔一定能繼續發揚光大，成為華人世界的中心。

賴銘琪致詞時表示，台灣的中華民國已經向全世界證明，民主制度在華人社會是可行的。（...
賴銘琪致詞時表示，台灣的中華民國已經向全世界證明，民主制度在華人社會是可行的。（本報記者 / 攝影）
Dave Cortese（中）向賴銘琪、陳立功贈與賀狀。（本報記者 / 攝影）
Dave Cortese（中）向賴銘琪、陳立功贈與賀狀。（本報記者 / 攝影）

現場來賓雲集，加州參議員柯蒂提斯（Dave Cortese）、巴洛阿圖市長Lydia Kuo、聖荷西副市長吳美花（Rosemary Kamei）、佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）、庫比蒂諾市議員Kitty Moore、城市經理唐葳蘋（Pamela Wu）、洛斯阿圖市議員Lynette Lee Eng、密爾比達市議員Gary Barbadillo以及多位學區委員等主流政要到場，並贈與賀狀給國慶委員會。

出席活動的還有僑務委員李文雄、李漢文、魏德珍、駐美中華總會館主席謝耀池、舊金山僑學界慶祝雙十國慶委員會主席及中華傳統文化協會會長鄧灼照、駐美中華總會前總董、美洲秉公總堂總理周達昌、五美洲洪門致公總堂盟主及國民黨駐美總支部書記長趙炳賢、中華傳統文化協會副會長及合和總會館主席余武良。

州眾議員李天明（Alex Lee）、州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）無法親自出席，但均指派代表攜賀狀表達祝賀。

典禮表演活動熱鬧豐富，健身大鼓隊、FASCA海外青年文化志工舞獅團、熱舞120、台客重機隊等都「各顯神通」，為現場增添不少色彩及歡笑。

FASCA海外青年文化志工舞獅團表演。（本報記者 / 攝影）
FASCA海外青年文化志工舞獅團表演。（本報記者 / 攝影）
健身大鼓隊表演。（本報記者 / 攝影）
健身大鼓隊表演。（本報記者 / 攝影）

加州 中華民國 北加

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