之前被拘留在德州 12無證客被丟包至聖荷西

12名來自德州的無證客被丟包在聖荷西，德州州長辦公室否認是他們做的。（ABC電視新聞截圖）

據ABC7電視台報導，上周六（9月30日）晚上8時左右，12名從德州 乘巴士來的無證移民 ，包括5名兒童和7名成人被丟棄在聖荷西 Willow街的教堂。這12人中，有人來自委內瑞拉，有人來自厄瓜多（Ecuador）。一家非營利組織Amigos de Guadalupe Center正在為他們聯繫和提供生活資源。

負責管理聖他克拉拉縣移民關係辦公室（Office of Immigrant Relations）的馬丁內斯（Aundraya Martinez）說：「他們到達時已是深夜，正在四處尋找下一步的去向，最後他們來到了華盛頓青年中心。」

馬丁內斯說：「根據我們在當地直接支持移民的合作夥伴提供的報告，這些移民之前被拘留在德州的艾爾帕索（El Paso），然後被送上一輛巴士，他們可以選擇科羅拉多州（Colorado）或加州。」

西語裔民權組織ALAS 執行主任阿里亞加（Belinda Hernandez Arriaga）曾在德州南部與灣區邊境救濟組織工作過兩年，親眼目睹了尋求庇護者的絕望、饑餓和恐懼。

全國各地的城市都接收了用大巴或飛機運來的移民。加州官員稱，今年6月，有十多名移民從佛州來到沙加緬度（Sacramento）的一座教堂，今年8月，ABC News稱，有10輛來自德州的移民巴士在洛杉磯卸下乘客。

阿里亞加說，與其他州相比，尋求庇護者在加州得到的醫療服務更好：「我們各縣提供了非常好的配套服務。聖馬刁（San Mateo）縣和聖他克拉拉縣都擁有最棒的心理健康系統和醫療系統，尤其是對兒童而言。」

聖荷西族裔平等辦公室（Office of Racial Equity）主任向 ABC7 News 發表的聲明稱：「與美國其他大城市一樣，聖荷西市也預計到移民會來到這裡尋求庇護，他們可能是自願的，也可能是由其他轄區用巴士運來的。因此，聖荷西市、聖他克拉拉縣和眾多社區組織制定了一項 『歡迎移民計畫』，羅列出各組織在移民激增的情況下將發揮的關鍵作用。」

聖他克拉拉縣和社區團體一起為這些人提供食物、住處以及個案經理。該縣表示，它正在與合作夥伴一起，以確定是誰將這 12 名移民送往聖荷西的。

德州州長辦公室否認用巴士運送12名移民前往聖荷西，州長阿博特（Greg Abbott）的辦公室告訴ABC7，他們目前仍只向華盛頓特區、紐約市、芝加哥、費城、丹佛和洛杉磯提供巴士服務。

目前，聖他克拉拉縣表示，他們還不知道是否會有更多的巴士開來，但他們已經為這種情況制定了一個計畫，並將根據需要繼續實施。