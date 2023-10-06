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范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

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金山艦隊周 范士丹市長最初創辦

記者李怡／舊金山報導
裴洛西在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上發表演說。（SF Chronicle）
裴洛西在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上發表演說。（SF Chronicle）

舊金山市政廳5日舉辦的聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein)追悼會開始前與儀式中，美國海軍艦隊藍天使（Blue Angels）飛行表演隊盤飛在市政廳上空，向范士丹致敬。

在舊金山市長布里德(London Breed)致開幕詞期間，藍天使的飛行引擎聲一度中斷了她的演講。她表示：「感謝范士丹在1981年將藍天使帶回舊金山，並成為了這個城市一年一度的傳統慶祝節日。」 

在追悼會期間，藍天使不間斷地盤飛在市政上空。

本周初，布里德與聯邦眾議院名譽議長裴洛西(Nancy Pelosi) 、舊金山艦隊周協會聯合宣布，今年的舊金山艦隊周(SFFW) 專門紀念范士丹。

本周六和周日的航空秀中，還將特別安排了美國西部民用特技飛行隊「愛國者」噴氣機隊，於中午12時57分飛越舊金山上空。下午3時的藍天使飛行表演隊也將是特別紀念表演。

范士丹曾擔任舊金山第38任市長。在她的倡導下，舊金山於1981年舉辦了第一屆艦隊周，後來發展成為年度傳統節日。布里德表示：「今年艦隊周的主題是紀念范士丹，以銘記她對舊金山和我們國家的貢獻。很自豪我們能延續這一傳統慶祝活動。」

每年吸引百萬人潮的「藍天使」天空秀以及艦隊周活動中，美軍飛機將在舊金山天空翱翔表演，海軍艦隊將駛過舊金山海灣、金門大橋旁，並停泊靠岸。

舊金山女子合唱團在追悼會上演唱。（SF Chronicle）
舊金山女子合唱團在追悼會上演唱。（SF Chronicle）

舊金山 天使 裴洛西

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