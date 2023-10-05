懷念前市長、感激貢獻 金山民眾瞻仰靈柩告別范士丹

普拉特和自己的丈夫一同瞻仰范士丹靈柩。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市政廳4日開放，供民眾瞻仰已故聯邦參議員 范士丹靈柩，與這位前市長作最後的告別。許多民眾一早排長隊，等候進入。隊伍中眾人表達了自己對這位剛剛逝去的前市長的懷念，講述他們記憶中的故事。

舊金山民衆於市府排長隊瞻仰范士丹靈柩。（記者楊逸辰／攝影）

前來瞻仰范士丹靈柩的亞伯拉姆森。（記者楊逸辰／攝影）

「她為女性做了很多，我很感激她的貢獻。」身著一身藍衣的亞伯拉姆森（Rosalie Abramson）説，「她當年在市長被刺殺之後接任市長，非常勇敢。我從她上任的第一天起關注著她的事業。我對她非常敬仰，為她的政治理想感到驕傲。」范士丹對女性最傑出的貢獻之一，是她協助發起了「2017年國會騷擾改革法案 」（S. 2236），法案要求對所有國會議員、官員和雇員進行反騷擾培訓，並改革國會如何處理騷擾和歧視索賠。 」

前來瞻仰靈柩的馬丁尼斯。（記者楊逸辰／攝影）

馬丁尼斯（Jim Martinez）穿著印有范士丹頭像的T恤來參加活動。「她很真誠，樂於助人。她也是一名鬥士。」他表示，「她為控制槍枝作了很多努力，她就是一位這樣的鬥士，盡她所能地做事。」

范士丹生前一直主張制定法律來減少槍枝暴力。最值得注意的是，她在1994年提出並通過了具有里程碑意義的聯邦攻擊性武器禁令，並自2004年禁令到期以後一直主張延長或恢復該禁令，直到她的去世。

前來瞻仰靈柩的普拉特。（記者楊逸辰／攝影）

普拉特（Susan Pratt）的姊姊是骨董店店主，她對范士丹的回憶比較特別。「范士丹很喜歡古董，」她笑著說道，「她喜歡老舊的木頭盒子和檯燈，她還收藏著一系列的英式骨董家具。」她回憶，范士丹曾經來到她姊姊的店鋪， 為扮演007的明星羅傑摩爾（Roger Moore）購買一份骨董禮物，以褒揚他在舊金山拍攝電影「雷霆殺機」，為城市宣傳做出的貢獻。

前來瞻仰靈柩的Hannah Chea。（記者楊逸辰／攝影）