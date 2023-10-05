星巴克金山市中心7分店 月底關閉

星巴克關舊金山市中心七家分店。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，星巴克 公司（Starbucks）表示，將於本月底關閉舊金山 市中心的七家分店。員工已於周二（3日）接到關閉通知。

公司發言人表示，七家關閉的門店分別位於Mission街和Main街、Geary街和Taylor街、Battery街425號、Market街398號、Fourth街和Market街、California街555號、Bush街和Van Ness大街，這些門店的員工都將有機會轉到其他門店。這些門店將於10月22日關閉。

星巴克北加州地區副總裁博頓（Jessica Borton）在給地區經理的一封信中寫道，關閉每家門店的決定是由 「幾個因素 」共同決定的。

博頓寫道：「我們每年都會對門店組合進行評估，以確定在哪些地方最能滿足社區和顧客的需求，從而決定投資 的方式和地點。今年，通過這些討論，我們做出了一個非常艱難的決定，即關閉我們所在地區的七家門店。」

一位發言人對上述評論表示贊同，但沒有進一步闡述。但該公司表示，它並沒有從舊金山市中心撤退：它最近開設或重新開設了三家新店，其中包括在Embarcadero BART站對面的Market街333號重新開設了一家僅限取貨（pickup-only）的門店，以及在Powell街和O'Farrell街開設了一家新店。信中說，公司還投資了250多萬美元用於市內商店的翻新。

博頓寫道：「我們將一如既往地致力於以有意義和重要的方式對這座城市進行投資，以我們所知道的最佳方式滿足我們的合作夥伴和顧客的需求。」

該公司表示，目前舊金山共有59家星巴克分店，其中不包括授權給其他運營商的分店，如Safeway或 Target內的分店。關閉後，將只有52家。